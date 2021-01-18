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غادرت صباح اليوم.. إقلاع أول رحلة طيران ركاب من مصر إلى قطر

على متنها 38 راكبًا عقب قرار الحكومة إعادة فتح المجال الجوي مع الدوحة

غادرت صباح اليوم الاثنين، أولى رحلات شركة "مصر للطيران" متجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ وذلك بعد توقف دام نحو ثلاثة أعوام ونصف.

وأقلعت الطائرة وعلى متنها 38 راكبًا؛ وذلك عقب قرار الحكومة المصرية إعادة فتح المجال الجوي لتسيير رحلات من وإلى دولة قطر.

وفي وقت سابق، قالت "مصر للطيران" إنها ستقوم بتشغيل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة؛ اعتبارًا من اليوم الاثنين (18 ديسمبر 2021).

ووفق وسائل إعلام مصرية فمن المقرر أن تقلع الرحلة من القاهرة الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت القاهرة، وتصل الساعة 12:55 بتوقيت الدوحة، والعودة في موعد إقلاع 14:10 بتوقيت الدوحة والوصول للقاهرة 16:50 بالتوقيت المحلي.

شركة مصر للطيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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غادرت صباح اليوم.. إقلاع أول رحلة طيران ركاب من مصر إلى قطر
سبق

غادرت صباح اليوم الاثنين، أولى رحلات شركة "مصر للطيران" متجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ وذلك بعد توقف دام نحو ثلاثة أعوام ونصف.

وأقلعت الطائرة وعلى متنها 38 راكبًا؛ وذلك عقب قرار الحكومة المصرية إعادة فتح المجال الجوي لتسيير رحلات من وإلى دولة قطر.

وفي وقت سابق، قالت "مصر للطيران" إنها ستقوم بتشغيل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة؛ اعتبارًا من اليوم الاثنين (18 ديسمبر 2021).

ووفق وسائل إعلام مصرية فمن المقرر أن تقلع الرحلة من القاهرة الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت القاهرة، وتصل الساعة 12:55 بتوقيت الدوحة، والعودة في موعد إقلاع 14:10 بتوقيت الدوحة والوصول للقاهرة 16:50 بالتوقيت المحلي.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
02:32 PM

غادرت صباح اليوم.. إقلاع أول رحلة طيران ركاب من مصر إلى قطر

على متنها 38 راكبًا عقب قرار الحكومة إعادة فتح المجال الجوي مع الدوحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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غادرت صباح اليوم الاثنين، أولى رحلات شركة "مصر للطيران" متجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ وذلك بعد توقف دام نحو ثلاثة أعوام ونصف.

وأقلعت الطائرة وعلى متنها 38 راكبًا؛ وذلك عقب قرار الحكومة المصرية إعادة فتح المجال الجوي لتسيير رحلات من وإلى دولة قطر.

وفي وقت سابق، قالت "مصر للطيران" إنها ستقوم بتشغيل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة؛ اعتبارًا من اليوم الاثنين (18 ديسمبر 2021).

ووفق وسائل إعلام مصرية فمن المقرر أن تقلع الرحلة من القاهرة الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت القاهرة، وتصل الساعة 12:55 بتوقيت الدوحة، والعودة في موعد إقلاع 14:10 بتوقيت الدوحة والوصول للقاهرة 16:50 بالتوقيت المحلي.

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