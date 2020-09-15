استئناف ندوات الجامع الكبير بالرياض بعد غد الخميس

بعد توقف استمر على مدى 6 أشهر بسبب جائحة كورونا

تبدأ يوم الخميس المقبل، أولى ندوات جامع الإمام تركي بن عبدالله الأسبوعية بمدينة الرياض، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرعها بمنطقة الرياض، في إطار البرامج الدعوية والعلمية الدورية بعد توقف ستة أشهر بسبب جائحة كورونا.

وبعد صلاة المغرب؛ يلقي عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض الدكتور محمد بن فهد الفريح محاضرة علمية بعنوان "أداء الأمانة في الكتاب والسنة" ويعلق عليها مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وتقوم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية، بنقل مباشر عبر حسابها في تويتر، وتسجيل المحاضرة عبر قناتها في "اليوتيوب".

وقال المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الدكتور هاني بن سالم الحارثي: عودة الندوات بعد التوقف بسبب جائحة كورونا يجسد حرص الوزارة على سلامة وصحة المصلين مع تطبيق البروتوكولات الصحية كافة لعودة الحياة لطبيعتها.