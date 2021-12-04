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"الذراع الخطأ".. خدعة ماكرة للهرب من لقاح كورونا

لجأ رجل إيطالي إلى "خدعة ماكرة" حاول تنفيذها للتهرب من الحصول على لقاح كورونا، في وقت تواجه فيه إيطاليا عودة ظهور الوباء، رغم التحصين الكامل لما يقارب 85 في المئة ممن تزيد أعمارهم على 12 عامًا.

وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله": حاول إيطالي خمسيني من منطقة بيمونتي تلقي اللقاح على ذراع اصطناعي، وذلك سعيًا للحصول على الشهادة الصحية لتلقي لقاح كورونا، دون أن ينجح الرجل في مسعاه.

وعلى صفحته على فيسبوك، روى ألبرتو تشيريو رئيس منطقة بيمونتي الواقعة في شمالي غرب البلاد؛ أن الرجل تقدم مساء الخميس إلى مركز التلقيح في بييلا في بيمونتي "شمال غرب"، وكان قد خبأ تحت ملابسه ذراعًا اصطناعية عالية الجودة، لكن لون وملمس الذراع أثارا على الفور شكوكَ الممرضة المكلفة بتلقيحه، والتي طلبت منه خلع قميصه واكتشفت الحيلة.

لاحقًا طلب الرجل من الممرضة أن تدعي وكأنها لم تلاحظ شيئًا، فرفضت، كما قال رئيس بيمونتي على موقعه، موضحًا أن الرجل: "سيمثل أمام القضاء لما أقدم عليه".

وعلق "تشيريو" على الواقعة قائلًا: إن "هذه القضية سخيفة لو لم تكن خطوة غير مقبولة في غاية الخطورة أمام التضحيات التي يفرضها الوباء على مجتمعنا بأسره من ناحية الوفيات وكلفته الاجتماعية والاقتصادية".

كما الدول الأوروبية الأخرى المجاورة لها، تواجه إيطاليا حاليًا عودة ظهور الوباء؛ حيث تم تسجيل ما يقارب 17000 حالة جديدة في غضون 24 ساعة يوم الخميس 11 نوفمبر 2021، رغم التحصين الكامل لما يقارب 85 في المئة ممن تزيد أعمارهم على 12 عامًا.

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"الذراع الخطأ".. خدعة ماكرة للهرب من لقاح كورونا
سبق

لجأ رجل إيطالي إلى "خدعة ماكرة" حاول تنفيذها للتهرب من الحصول على لقاح كورونا، في وقت تواجه فيه إيطاليا عودة ظهور الوباء، رغم التحصين الكامل لما يقارب 85 في المئة ممن تزيد أعمارهم على 12 عامًا.

وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله": حاول إيطالي خمسيني من منطقة بيمونتي تلقي اللقاح على ذراع اصطناعي، وذلك سعيًا للحصول على الشهادة الصحية لتلقي لقاح كورونا، دون أن ينجح الرجل في مسعاه.

وعلى صفحته على فيسبوك، روى ألبرتو تشيريو رئيس منطقة بيمونتي الواقعة في شمالي غرب البلاد؛ أن الرجل تقدم مساء الخميس إلى مركز التلقيح في بييلا في بيمونتي "شمال غرب"، وكان قد خبأ تحت ملابسه ذراعًا اصطناعية عالية الجودة، لكن لون وملمس الذراع أثارا على الفور شكوكَ الممرضة المكلفة بتلقيحه، والتي طلبت منه خلع قميصه واكتشفت الحيلة.

لاحقًا طلب الرجل من الممرضة أن تدعي وكأنها لم تلاحظ شيئًا، فرفضت، كما قال رئيس بيمونتي على موقعه، موضحًا أن الرجل: "سيمثل أمام القضاء لما أقدم عليه".

وعلق "تشيريو" على الواقعة قائلًا: إن "هذه القضية سخيفة لو لم تكن خطوة غير مقبولة في غاية الخطورة أمام التضحيات التي يفرضها الوباء على مجتمعنا بأسره من ناحية الوفيات وكلفته الاجتماعية والاقتصادية".

كما الدول الأوروبية الأخرى المجاورة لها، تواجه إيطاليا حاليًا عودة ظهور الوباء؛ حيث تم تسجيل ما يقارب 17000 حالة جديدة في غضون 24 ساعة يوم الخميس 11 نوفمبر 2021، رغم التحصين الكامل لما يقارب 85 في المئة ممن تزيد أعمارهم على 12 عامًا.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
11:02 AM

"الذراع الخطأ".. خدعة ماكرة للهرب من لقاح كورونا

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أيمن حسن - الرياض
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لجأ رجل إيطالي إلى "خدعة ماكرة" حاول تنفيذها للتهرب من الحصول على لقاح كورونا، في وقت تواجه فيه إيطاليا عودة ظهور الوباء، رغم التحصين الكامل لما يقارب 85 في المئة ممن تزيد أعمارهم على 12 عامًا.

وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله": حاول إيطالي خمسيني من منطقة بيمونتي تلقي اللقاح على ذراع اصطناعي، وذلك سعيًا للحصول على الشهادة الصحية لتلقي لقاح كورونا، دون أن ينجح الرجل في مسعاه.

وعلى صفحته على فيسبوك، روى ألبرتو تشيريو رئيس منطقة بيمونتي الواقعة في شمالي غرب البلاد؛ أن الرجل تقدم مساء الخميس إلى مركز التلقيح في بييلا في بيمونتي "شمال غرب"، وكان قد خبأ تحت ملابسه ذراعًا اصطناعية عالية الجودة، لكن لون وملمس الذراع أثارا على الفور شكوكَ الممرضة المكلفة بتلقيحه، والتي طلبت منه خلع قميصه واكتشفت الحيلة.

لاحقًا طلب الرجل من الممرضة أن تدعي وكأنها لم تلاحظ شيئًا، فرفضت، كما قال رئيس بيمونتي على موقعه، موضحًا أن الرجل: "سيمثل أمام القضاء لما أقدم عليه".

وعلق "تشيريو" على الواقعة قائلًا: إن "هذه القضية سخيفة لو لم تكن خطوة غير مقبولة في غاية الخطورة أمام التضحيات التي يفرضها الوباء على مجتمعنا بأسره من ناحية الوفيات وكلفته الاجتماعية والاقتصادية".

كما الدول الأوروبية الأخرى المجاورة لها، تواجه إيطاليا حاليًا عودة ظهور الوباء؛ حيث تم تسجيل ما يقارب 17000 حالة جديدة في غضون 24 ساعة يوم الخميس 11 نوفمبر 2021، رغم التحصين الكامل لما يقارب 85 في المئة ممن تزيد أعمارهم على 12 عامًا.

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