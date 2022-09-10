"تركي بن طلال" يثمّن دعم القيادة ويشيد بجهود "صحة عسير‎"

خلال زيارته ووزير الصحة لعيادة "تطمن" بأبها

أشاد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بالجهود المميزة التي حققها عدد من عيادات "تطمن" في صحة عسير بحصولها على المركز الأول على مستوى المملكة بنسبة تقييم 100% في تقارير الزائر السري.

جاء ذلك خلال زيارة أمير عسير اليوم لعيادة تطمن بمركز صحي العزيزية في مدينة أبها، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ولقائهما بمنسوبي مركز العزيزية، بمشاركة منسوبي ومنسوبات مركز الطلحة في ظهران الجنوب، ومركز صحي مخطط 1 بصحة بيشة عبر الاتصال المرئي.

وعبّر وزير الصحة عن تقديره وامتنانه لمنسوبي المراكز التي حققت نتائج مميزة، نظير جهودهم الرائعة التي حُققت والتغلب على التحديات كافة، مؤكداً أن الوضع الصحي في تطور وتحسن، والحالات المسجلة في انخفاض، وذلك بهمة وجهود أبطال الصحة.

وشهد أمير منطقة عسير ووزير الصحة، توقيع اتفاقية للشراكة المجتمعية بين صحة عسير ورجل الأعمال بندر بن إبراهيم الصبيخي، بهدف تخصيص مراكز صحية داخل المجمعات التجارية في مدينة أبها ومحافظتي خميس مشيط ومحايل عسير، وتكريم الدكتور مهند حلواني نظير ابتكاره "مقبض طبي يستخدم في جراحة الأسنان"، خلال فترة عمله بصحة عسير.

عقب ذلك، زار أمير منطقة عسير وبحضور وزير الصحة مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها، وثمّن الجهود التي تقدمها الوزارة لخدمة أهالي منطقة عسير وزوارها، في ظل ما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام للقطاع الصحي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، مقدماً شكره وتقديره لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وفريق عمله بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير؛ على جهودهم المبذولة لتطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءتها وفق أعلى معايير الجودة.

وأكد أمير عسير أن الخدمات الصحية في منطقة عسير شهدت تطوراً كبيراً في مختلف التخصصات الطبية، وخاصة الجهود التي بذلتها صحة عسير خلال تعاملها مع جائحة فيروس كورونا وقيادتها الفعّالة لغرفة إدارة أزمة كورونا بالمنطقة بمشاركة صحة بيشة.

وأكد وزير الصحة في تصريح له أن منطقة عسير تحظى كغيرها من مناطق المملكة باهتمام ومتابعة حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتطوير مستمر وتنمية مستدامة وفي مقدمتها الخدمات الصحية، مشيداً بما يقدمه مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب من خدمات طبية تخصصية متقدمة، لافتاً إلى أنه يعد من أهم المراكز المتميزة على مستوى المملكة، والذي شهد إجراء عمليات قلب مفتوح وقسطرة قلبية وغيرها من العمليات والخدمات الطبية المساعدة، حيث يقدّم خدماته بكل اقتدار لمنطقة عسير والمناطق الجنوبية الأخرى.

وبين وزير الصحة أن عسير شهدت في الآونة الأخيرة توسعاً في الخدمات الصحية، وأهمها رفع الطاقة الاستيعابية لأسرّة العناية المركزة في المنطقة، مما أسهم في تسهيل الوصول للخدمات الصحية التي تم توفيرها بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة.

بدوره أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، أن المنظومة الصحية بالمنطقة تشهد مشروعات نوعية وتطويرية متعددة في مختلف محافظات منطقة عسير، مشيراً إلى أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا عملت صحة المنطقة على رفع كفاءة المستشفيات والمرافق الصحية وزيادة الطاقة الاستيعابية لأسرّة العناية المركزة بإشراف ومتابعة من أمير عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا, ودعم الوزير الدكتور توفيق الربيعة، مما أسهم في رفع أسرّة العناية المركزة من 144 سريراً إلى 342 سريراً في مستشفيات صحة عسير, إلى جانب الأسرة المضافة في القطاعات الأخرى ومنها صحة بيشة والقطاعين الخاص والعسكري لتصل إلى 920 سريراً؛ وذلك لمواجهة أي زيادة في ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا والتي قد تتطلب رعاية طبية فائقة.