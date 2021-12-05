"ميغيل روسو" مدرب "النصر" الجديد يؤكد : سعادتي لا توصف ووضع الفريق غير جيد

أبدى المدير الفني الجديد لنادي النصر، الأرجنتيني ميغيل انخيل روسو المدرب السابق لبوكاجونيورز، بالغ سعادته بالتوقيع للنصر .



وقال المدرب في تصريحات لـ "سبق": "أعلم أن نادي النصر عظيم وأن جماهيره لا تبحث إلا عن الألقاب وسعيد لأقصى حد بتلك التجربة الجديدة ."



وتحدث المدرب عن الفريق قائلاً : "وضع الفريق حاليًا غير جيد ، وأنه في ترتيب لا يليق بمكانته وأدرس الوضع حاليًا لعلاج هذا الأمر ."



ووقعت إدارة نادي النصر اتفاقًا مع المدرب الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي.



