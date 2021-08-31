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شاهد.. "السديس" يُشارك في توزيع الهدايا على زوار المسجد النبوي

ضمن حملة "خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا 9"

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم بتوزيع الهدايا على زوار المسجد النبوي الشريف، وذلك ضمن حملة (خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا 9)، بحضور مساعد الرئيس العام المُكلف لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وعددٍ من المسؤولين بوكالة الرئاسة.

وتفصيلاً، أشار السديس إلى أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تسعى دائمًا إلى تقديم أفضل وأرقى الخدمات لزوار مسجد المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وإدخال السرور والبهجة على نفوسهم.

من جهة أخرى، عبّر عددٌ من زوار المسجد النبوي الشريف عن شكرهم وامتنانهم لما تُقدمه حكومة المملكة العربية السعودية من خدمات وتسهيلات لأداء عبادتهم بكل يسر وسهولة.

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شاهد.. "السديس" يُشارك في توزيع الهدايا على زوار المسجد النبوي
سبق

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم بتوزيع الهدايا على زوار المسجد النبوي الشريف، وذلك ضمن حملة (خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا 9)، بحضور مساعد الرئيس العام المُكلف لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وعددٍ من المسؤولين بوكالة الرئاسة.

وتفصيلاً، أشار السديس إلى أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تسعى دائمًا إلى تقديم أفضل وأرقى الخدمات لزوار مسجد المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وإدخال السرور والبهجة على نفوسهم.

من جهة أخرى، عبّر عددٌ من زوار المسجد النبوي الشريف عن شكرهم وامتنانهم لما تُقدمه حكومة المملكة العربية السعودية من خدمات وتسهيلات لأداء عبادتهم بكل يسر وسهولة.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
11:34 PM

شاهد.. "السديس" يُشارك في توزيع الهدايا على زوار المسجد النبوي

ضمن حملة "خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا 9"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم بتوزيع الهدايا على زوار المسجد النبوي الشريف، وذلك ضمن حملة (خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا 9)، بحضور مساعد الرئيس العام المُكلف لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وعددٍ من المسؤولين بوكالة الرئاسة.

وتفصيلاً، أشار السديس إلى أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تسعى دائمًا إلى تقديم أفضل وأرقى الخدمات لزوار مسجد المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وإدخال السرور والبهجة على نفوسهم.

من جهة أخرى، عبّر عددٌ من زوار المسجد النبوي الشريف عن شكرهم وامتنانهم لما تُقدمه حكومة المملكة العربية السعودية من خدمات وتسهيلات لأداء عبادتهم بكل يسر وسهولة.

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