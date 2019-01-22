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الإمارات تحظر طيران طائرات "الدرون" لمدة شهر

شددت على مساءلة المخالفين

أعلنت وزارة الداخلية اليوم (السبت)، وقف عمليات الطيران لملاّك وممارسي وهواة الطائرات دون طيار، التي تتضمن مستخدمي الطائرات دون طيار "الدرون" والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها بما فيها ممارسة الرياضات الجوية والشراعية في الوقت الراهن.

وطالبت الوزارة فى بيان أفراد المجتمع بالالتزام بتعليمات سلطات الدولة، ممثلة بوزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني، وذلك حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات والأجواء من جراء الاستخدام الخاطئ وغير الآمن لتلك الهواية.


وأوضحت أنه سيجري وقف ممارسة هذه الهواية لمدة شهر اعتباراً من 22 يناير 2022.

وشددت الوزارة على أن كل من يقوم بتشغيل أي عمليات طيران أو ممارسة أي من هذه الأنشطة وعدم التقيد بالتعليمات الصادرة خلال الفترة المحددة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

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الإمارات تحظر طيران طائرات "الدرون" لمدة شهر
سبق

أعلنت وزارة الداخلية اليوم (السبت)، وقف عمليات الطيران لملاّك وممارسي وهواة الطائرات دون طيار، التي تتضمن مستخدمي الطائرات دون طيار "الدرون" والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها بما فيها ممارسة الرياضات الجوية والشراعية في الوقت الراهن.

وطالبت الوزارة فى بيان أفراد المجتمع بالالتزام بتعليمات سلطات الدولة، ممثلة بوزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني، وذلك حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات والأجواء من جراء الاستخدام الخاطئ وغير الآمن لتلك الهواية.


وأوضحت أنه سيجري وقف ممارسة هذه الهواية لمدة شهر اعتباراً من 22 يناير 2022.

وشددت الوزارة على أن كل من يقوم بتشغيل أي عمليات طيران أو ممارسة أي من هذه الأنشطة وعدم التقيد بالتعليمات الصادرة خلال الفترة المحددة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
08:05 PM

الإمارات تحظر طيران طائرات "الدرون" لمدة شهر

شددت على مساءلة المخالفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الداخلية اليوم (السبت)، وقف عمليات الطيران لملاّك وممارسي وهواة الطائرات دون طيار، التي تتضمن مستخدمي الطائرات دون طيار "الدرون" والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها بما فيها ممارسة الرياضات الجوية والشراعية في الوقت الراهن.

وطالبت الوزارة فى بيان أفراد المجتمع بالالتزام بتعليمات سلطات الدولة، ممثلة بوزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني، وذلك حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات والأجواء من جراء الاستخدام الخاطئ وغير الآمن لتلك الهواية.


وأوضحت أنه سيجري وقف ممارسة هذه الهواية لمدة شهر اعتباراً من 22 يناير 2022.

وشددت الوزارة على أن كل من يقوم بتشغيل أي عمليات طيران أو ممارسة أي من هذه الأنشطة وعدم التقيد بالتعليمات الصادرة خلال الفترة المحددة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

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142 مليون ..

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