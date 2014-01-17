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"السواحه": السعودية حققت قفزات نوعية أبرزها رفع نسبة التوطين بـ"التحول الرقمي" إلى 58 %

خلال لقائه برواد ورائدات الأعمال.. وأكد أهمية "المنشآت الصغيرة والمتوسطة" كرافد للاقتصاد الوطني

استضافت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، بحضور محافظ "منشآت" المهندس صالح الرشيد، وعدداً من رواد ورائدات الأعمال، وذلك ضمن أنشطة مجلس دعم المنشآت.

وتحدث المهندس السواحه في المجلس عن أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رفد الاقتصاد الوطني، موجهاً عدداً من النصائح والركائز في مجال الريادة والقيادة، لتساهم الشركات التقنية الناشئة في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز مكانة المملكة كمركز للتقنية والابتكار، ومنطقة لاستقطاب وجذب العقول.

وسلط "السواحه" الضوء على برنامج تنمية قطاع التقنية والذي يهدف إلى تحفيز الشركات التقنية من خلال عدد من المبادرات، إضافة إلى برنامج مهارات المستقبل الذي أسهم بقصص نجاح لامست 60 ألف شاب، تم تدريبهم على المهارات والتقنيات، وتوظيف 26 ألف مواطن ومواطنة في وظائف تقنية.

واستعرض اللقاء ما حققته المملكة من قفزات نوعية التي كان أبرزها رفع نسبة التوطين في قطاع التحول الرقمي والتقني حتى أصبحت اليوم 58%، وارتفاع نسبة تمكين المرأة في القطاع حتى وصلت إلى 28%

ويهدف "مجلس دعم المنشآت" إلى استضافة شخصيات اعتبارية حكومية من صناع القرار للحديث عن المبادرات الحكومية المرتبطة بالأعمال الريادية، وذلك مع عدة جهات داعمة تسعى مع "منشآت" إلى فتح آفاق التعاون بشكل دائم؛ لإيصال المبادرات لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 برفع نسبة إسهاماتها في الناتج المحلي.

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"السواحه": السعودية حققت قفزات نوعية أبرزها رفع نسبة التوطين بـ"التحول الرقمي" إلى 58 %
سبق

استضافت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، بحضور محافظ "منشآت" المهندس صالح الرشيد، وعدداً من رواد ورائدات الأعمال، وذلك ضمن أنشطة مجلس دعم المنشآت.

وتحدث المهندس السواحه في المجلس عن أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رفد الاقتصاد الوطني، موجهاً عدداً من النصائح والركائز في مجال الريادة والقيادة، لتساهم الشركات التقنية الناشئة في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز مكانة المملكة كمركز للتقنية والابتكار، ومنطقة لاستقطاب وجذب العقول.

وسلط "السواحه" الضوء على برنامج تنمية قطاع التقنية والذي يهدف إلى تحفيز الشركات التقنية من خلال عدد من المبادرات، إضافة إلى برنامج مهارات المستقبل الذي أسهم بقصص نجاح لامست 60 ألف شاب، تم تدريبهم على المهارات والتقنيات، وتوظيف 26 ألف مواطن ومواطنة في وظائف تقنية.

واستعرض اللقاء ما حققته المملكة من قفزات نوعية التي كان أبرزها رفع نسبة التوطين في قطاع التحول الرقمي والتقني حتى أصبحت اليوم 58%، وارتفاع نسبة تمكين المرأة في القطاع حتى وصلت إلى 28%

ويهدف "مجلس دعم المنشآت" إلى استضافة شخصيات اعتبارية حكومية من صناع القرار للحديث عن المبادرات الحكومية المرتبطة بالأعمال الريادية، وذلك مع عدة جهات داعمة تسعى مع "منشآت" إلى فتح آفاق التعاون بشكل دائم؛ لإيصال المبادرات لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 برفع نسبة إسهاماتها في الناتج المحلي.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
11:39 PM

"السواحه": السعودية حققت قفزات نوعية أبرزها رفع نسبة التوطين بـ"التحول الرقمي" إلى 58 %

خلال لقائه برواد ورائدات الأعمال.. وأكد أهمية "المنشآت الصغيرة والمتوسطة" كرافد للاقتصاد الوطني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استضافت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، بحضور محافظ "منشآت" المهندس صالح الرشيد، وعدداً من رواد ورائدات الأعمال، وذلك ضمن أنشطة مجلس دعم المنشآت.

وتحدث المهندس السواحه في المجلس عن أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رفد الاقتصاد الوطني، موجهاً عدداً من النصائح والركائز في مجال الريادة والقيادة، لتساهم الشركات التقنية الناشئة في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز مكانة المملكة كمركز للتقنية والابتكار، ومنطقة لاستقطاب وجذب العقول.

وسلط "السواحه" الضوء على برنامج تنمية قطاع التقنية والذي يهدف إلى تحفيز الشركات التقنية من خلال عدد من المبادرات، إضافة إلى برنامج مهارات المستقبل الذي أسهم بقصص نجاح لامست 60 ألف شاب، تم تدريبهم على المهارات والتقنيات، وتوظيف 26 ألف مواطن ومواطنة في وظائف تقنية.

واستعرض اللقاء ما حققته المملكة من قفزات نوعية التي كان أبرزها رفع نسبة التوطين في قطاع التحول الرقمي والتقني حتى أصبحت اليوم 58%، وارتفاع نسبة تمكين المرأة في القطاع حتى وصلت إلى 28%

ويهدف "مجلس دعم المنشآت" إلى استضافة شخصيات اعتبارية حكومية من صناع القرار للحديث عن المبادرات الحكومية المرتبطة بالأعمال الريادية، وذلك مع عدة جهات داعمة تسعى مع "منشآت" إلى فتح آفاق التعاون بشكل دائم؛ لإيصال المبادرات لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 برفع نسبة إسهاماتها في الناتج المحلي.

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