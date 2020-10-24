كلاسيكو الأرض.. يبتسم لريال مدريد بثلاثية في مرمى برشلونة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-10-24
حقق ريال مدريد انتصاراً ثميناً بنتيجة (3-1) ضد الغريم التقليدي برشلونة، مساء اليوم السبت، في ملعب "كامب نو" في إطار منافسات الجولة السابعة من الليجا.
وسجل لريال مدريد فيدي فالفيردي في الدقيقة 5، وسيرجيو راموس من ركلة جزاء في الدقيقة 63، ولوكا مودريتش في الدقيقة 90، بينما سجل أنسو فاتي لبرشلونة في الدقيقة 8.
وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده للنقطة 13 في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 7 نقاط في المركز العاشر.
24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
07:08 PM
اخر تعديل
24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
08:22 PM
كلاسيكو الأرض.. يبتسم لريال مدريد بثلاثية في مرمى برشلونة
حقق ريال مدريد انتصاراً ثميناً بنتيجة (3-1) ضد الغريم التقليدي برشلونة، مساء اليوم السبت، في ملعب "كامب نو" في إطار منافسات الجولة السابعة من الليجا.
وسجل لريال مدريد فيدي فالفيردي في الدقيقة 5، وسيرجيو راموس من ركلة جزاء في الدقيقة 63، ولوكا مودريتش في الدقيقة 90، بينما سجل أنسو فاتي لبرشلونة في الدقيقة 8.
وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده للنقطة 13 في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 7 نقاط في المركز العاشر.