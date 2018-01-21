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"ترشيد" تنير سباق "الدرعية إي بري" بشراكة جديدة مع "فورمولا إي"

أعلنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" اليوم عن شراكة جديدة مع سباق "الدرعية إي بري 2022"، والذي سيقام يومي 28 و29 يناير 2022.

وستثمر هذه الشراكة عن دراسة تفصيلية للمشروع؛ بتوظيف خبرات ترشيد في كفاءة الطاقة؛ لدراسة الإنارة المبتكرة بتقنية (LED) ذات الاستهلاك المنخفض؛ وذلك لإنارة شوارع حلبة الدرعية التي يبلغ طولها 2.5 كيلومتر، والمحيطة بأسوار الدرعية التاريخية التي تعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

ويأتي ذلك المشروع للدرعية التي تتجهز لاستقبال السباقات الليلية الوحيدة في البطولة؛ لتفتتح بهذا أول جولتين من الموسم الثامن من بطولة "أي بي بي فيا فورمولا إي".

يجدر بالذكر أن سباق "الدرعية إي بري" دخل التاريخ عام 2018 باعتباره أول حدث دولي لسباقات السيارات يقام في المملكة العربية السعودية.

من جانبه، قال الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: "يسعدنا أن نرحب بالشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" كشريك إستراتيجي لسباق فورمولا إي الدرعية إذ كان لهم تأثير هائل في تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة أنظمة طاقة متجددة وأكثر استدامة في المملكة مما يتماشى مع التزام فورمولا إي تجاه تحقيق أعلى معايير الاستدامة في تكنولوجيا رياضة السيارات".

وقال وليد الغريري الرئيس التنفيذي لشركة ترشيد: "إن هذه الشراكة تعد واحدة من مبادرات ترشيد التي تؤكد على دورها في هذاالقطاع؛ فقد جذبت انتباهنا إنارة الحلبة لأول سباق ليلي في (فورمولا إي) في فبراير 2021، إلى جانب نظام (LED) عالي الكفاءة؛ وسوف تتيح لنا رعاية إنارة الحلبة بعنوان (مضاءة بواسطة ترشيد) تسليط الضوء على مشاريعنا الخاصة بكفاءة الطاقة، والعمل مع سباق الدرعية إي بري 2022 لإنشاء دراسة (للإنارة ذات الكفاءة العالية) سننشرها بشكل مشترك في الأشهر المقبلة".

وأضاف أن "أي بي بي فيا فورمولا إي" بصفتها البطولة العالمية الوحيدة لرياضة السيارات الكهربائية بالكامل؛ فإنها تعمل بنشاط على ترويج استخدام السيارات الكهربائية وحلول الطاقة المتجددة للمساهمة في الحد من تلوث الهواء ومكافحة تغير المناخ، فورمولا إي منصة للتغيير في المجتمع، وتدعم رؤية 2030.

فيما قال كارلو بوتاجي، مؤسس شركة (CBX) المسوقة لسباق "الدرعية إي": "شراكاتنا مع ترشيد وسباق (الدرعية إي) هي أحد الشراكات النادرة التي تعكس الأهداف المشتركة للتقدم في كفاءة الطاقة؛ إن التزامهم بالابتكار من خلال أحدث التقنيات المستدامة واضح للعيان؛ ونحن متحمسون لوجود ترشيد معنا".

وأضاف ألبرتو لونغو، الشريك المؤسس وكبير مسؤولي بطولة أي بي بي فيا فورمولا إي: "يسعدنا أن نتعاون مع شركة ترشيد، بصفتها أحد أهم العاملين في قطاع الاستدامة؛ لتسخير خبراتهم و التزامهم بالتميز في كفاءة الطاقة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ترشيد" تنير سباق "الدرعية إي بري" بشراكة جديدة مع "فورمولا إي"
سبق

أعلنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" اليوم عن شراكة جديدة مع سباق "الدرعية إي بري 2022"، والذي سيقام يومي 28 و29 يناير 2022.

وستثمر هذه الشراكة عن دراسة تفصيلية للمشروع؛ بتوظيف خبرات ترشيد في كفاءة الطاقة؛ لدراسة الإنارة المبتكرة بتقنية (LED) ذات الاستهلاك المنخفض؛ وذلك لإنارة شوارع حلبة الدرعية التي يبلغ طولها 2.5 كيلومتر، والمحيطة بأسوار الدرعية التاريخية التي تعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

ويأتي ذلك المشروع للدرعية التي تتجهز لاستقبال السباقات الليلية الوحيدة في البطولة؛ لتفتتح بهذا أول جولتين من الموسم الثامن من بطولة "أي بي بي فيا فورمولا إي".

يجدر بالذكر أن سباق "الدرعية إي بري" دخل التاريخ عام 2018 باعتباره أول حدث دولي لسباقات السيارات يقام في المملكة العربية السعودية.

من جانبه، قال الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: "يسعدنا أن نرحب بالشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" كشريك إستراتيجي لسباق فورمولا إي الدرعية إذ كان لهم تأثير هائل في تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة أنظمة طاقة متجددة وأكثر استدامة في المملكة مما يتماشى مع التزام فورمولا إي تجاه تحقيق أعلى معايير الاستدامة في تكنولوجيا رياضة السيارات".

وقال وليد الغريري الرئيس التنفيذي لشركة ترشيد: "إن هذه الشراكة تعد واحدة من مبادرات ترشيد التي تؤكد على دورها في هذاالقطاع؛ فقد جذبت انتباهنا إنارة الحلبة لأول سباق ليلي في (فورمولا إي) في فبراير 2021، إلى جانب نظام (LED) عالي الكفاءة؛ وسوف تتيح لنا رعاية إنارة الحلبة بعنوان (مضاءة بواسطة ترشيد) تسليط الضوء على مشاريعنا الخاصة بكفاءة الطاقة، والعمل مع سباق الدرعية إي بري 2022 لإنشاء دراسة (للإنارة ذات الكفاءة العالية) سننشرها بشكل مشترك في الأشهر المقبلة".

وأضاف أن "أي بي بي فيا فورمولا إي" بصفتها البطولة العالمية الوحيدة لرياضة السيارات الكهربائية بالكامل؛ فإنها تعمل بنشاط على ترويج استخدام السيارات الكهربائية وحلول الطاقة المتجددة للمساهمة في الحد من تلوث الهواء ومكافحة تغير المناخ، فورمولا إي منصة للتغيير في المجتمع، وتدعم رؤية 2030.

فيما قال كارلو بوتاجي، مؤسس شركة (CBX) المسوقة لسباق "الدرعية إي": "شراكاتنا مع ترشيد وسباق (الدرعية إي) هي أحد الشراكات النادرة التي تعكس الأهداف المشتركة للتقدم في كفاءة الطاقة؛ إن التزامهم بالابتكار من خلال أحدث التقنيات المستدامة واضح للعيان؛ ونحن متحمسون لوجود ترشيد معنا".

وأضاف ألبرتو لونغو، الشريك المؤسس وكبير مسؤولي بطولة أي بي بي فيا فورمولا إي: "يسعدنا أن نتعاون مع شركة ترشيد، بصفتها أحد أهم العاملين في قطاع الاستدامة؛ لتسخير خبراتهم و التزامهم بالتميز في كفاءة الطاقة".

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
12:08 AM

"ترشيد" تنير سباق "الدرعية إي بري" بشراكة جديدة مع "فورمولا إي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" اليوم عن شراكة جديدة مع سباق "الدرعية إي بري 2022"، والذي سيقام يومي 28 و29 يناير 2022.

وستثمر هذه الشراكة عن دراسة تفصيلية للمشروع؛ بتوظيف خبرات ترشيد في كفاءة الطاقة؛ لدراسة الإنارة المبتكرة بتقنية (LED) ذات الاستهلاك المنخفض؛ وذلك لإنارة شوارع حلبة الدرعية التي يبلغ طولها 2.5 كيلومتر، والمحيطة بأسوار الدرعية التاريخية التي تعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

ويأتي ذلك المشروع للدرعية التي تتجهز لاستقبال السباقات الليلية الوحيدة في البطولة؛ لتفتتح بهذا أول جولتين من الموسم الثامن من بطولة "أي بي بي فيا فورمولا إي".

يجدر بالذكر أن سباق "الدرعية إي بري" دخل التاريخ عام 2018 باعتباره أول حدث دولي لسباقات السيارات يقام في المملكة العربية السعودية.

من جانبه، قال الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: "يسعدنا أن نرحب بالشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" كشريك إستراتيجي لسباق فورمولا إي الدرعية إذ كان لهم تأثير هائل في تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة أنظمة طاقة متجددة وأكثر استدامة في المملكة مما يتماشى مع التزام فورمولا إي تجاه تحقيق أعلى معايير الاستدامة في تكنولوجيا رياضة السيارات".

وقال وليد الغريري الرئيس التنفيذي لشركة ترشيد: "إن هذه الشراكة تعد واحدة من مبادرات ترشيد التي تؤكد على دورها في هذاالقطاع؛ فقد جذبت انتباهنا إنارة الحلبة لأول سباق ليلي في (فورمولا إي) في فبراير 2021، إلى جانب نظام (LED) عالي الكفاءة؛ وسوف تتيح لنا رعاية إنارة الحلبة بعنوان (مضاءة بواسطة ترشيد) تسليط الضوء على مشاريعنا الخاصة بكفاءة الطاقة، والعمل مع سباق الدرعية إي بري 2022 لإنشاء دراسة (للإنارة ذات الكفاءة العالية) سننشرها بشكل مشترك في الأشهر المقبلة".

وأضاف أن "أي بي بي فيا فورمولا إي" بصفتها البطولة العالمية الوحيدة لرياضة السيارات الكهربائية بالكامل؛ فإنها تعمل بنشاط على ترويج استخدام السيارات الكهربائية وحلول الطاقة المتجددة للمساهمة في الحد من تلوث الهواء ومكافحة تغير المناخ، فورمولا إي منصة للتغيير في المجتمع، وتدعم رؤية 2030.

فيما قال كارلو بوتاجي، مؤسس شركة (CBX) المسوقة لسباق "الدرعية إي": "شراكاتنا مع ترشيد وسباق (الدرعية إي) هي أحد الشراكات النادرة التي تعكس الأهداف المشتركة للتقدم في كفاءة الطاقة؛ إن التزامهم بالابتكار من خلال أحدث التقنيات المستدامة واضح للعيان؛ ونحن متحمسون لوجود ترشيد معنا".

وأضاف ألبرتو لونغو، الشريك المؤسس وكبير مسؤولي بطولة أي بي بي فيا فورمولا إي: "يسعدنا أن نتعاون مع شركة ترشيد، بصفتها أحد أهم العاملين في قطاع الاستدامة؛ لتسخير خبراتهم و التزامهم بالتميز في كفاءة الطاقة".

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