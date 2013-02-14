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فكرة وتكليف ومرسوم.. عُدْ 75 عاماً مع كواليس "أول خطاب ملكي بثّته الإذاعة"

التزام الصدق والأمانة والواقعية والاهتمام بالأمور الدينية والقرآن والمواعظ عنوان

قبل 75 عامًا، وتحديدًا في موسم الحج من عام 1368هـ، كانت باكورة ولادة الإذاعة السعودية التي نشأت في عهد مؤسّس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيّب الله ثراه -؛ حيث وثّقت دارة الملك عبدالعزيز أول خطاب ملكي تم بثّه لحجاج بيت الله الحرام؛ وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للإذاعة.

ونسبت فكرة نشأة الإذاعة إلى الملك سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله - حين كان وليًّا للعهد، حيث عرض الفكرة على والده الملك عبدالعزيز، فوافق على الفكرة، وكلف وزير المالية حينها عبدالله السليمان، ليقوم بتنفيذها بإشراف الأمير فيصل بن عبدالعزيز، نائب الملك في الحجاز.

وأُنشئت أول محطة إذاعية سعودية في مدينة جدة؛ حيث بدأ إرسالها يوم التاسع من شهر ذي الحجة 1368هـ؛ الموافق الأول من أكتوبر 1949م، وهو يوم الوقوف بعرفة، وشهدت كلمة للملك عبدالعزيز ألقاها نيابة عنه الأمير فيصل بن عبدالعزيز، تضمنت تهنئة الحجاج بأداء مناسك الحج، والترحيب بقدومهم إلى الأراضي المقدّسة.

وشهد يوم الثلاثاء 23 رمضان 1368هـ؛ الموافق 19 يوليو 1949م صدور مرسوم ملكي وُضع فيه الإطار العام للإذاعة، وأكّد ضرورة التزام الصدق والأمانة، والواقعية، والالتزام بالموضوعية، وضرورة الاهتمام بالأمور الدينية، وإذاعة القرآن الكريم والمواعظ الدينية.

دارة الملك عبدالعزيز الإذاعة السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فكرة وتكليف ومرسوم.. عُدْ 75 عاماً مع كواليس "أول خطاب ملكي بثّته الإذاعة"
سبق

قبل 75 عامًا، وتحديدًا في موسم الحج من عام 1368هـ، كانت باكورة ولادة الإذاعة السعودية التي نشأت في عهد مؤسّس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيّب الله ثراه -؛ حيث وثّقت دارة الملك عبدالعزيز أول خطاب ملكي تم بثّه لحجاج بيت الله الحرام؛ وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للإذاعة.

ونسبت فكرة نشأة الإذاعة إلى الملك سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله - حين كان وليًّا للعهد، حيث عرض الفكرة على والده الملك عبدالعزيز، فوافق على الفكرة، وكلف وزير المالية حينها عبدالله السليمان، ليقوم بتنفيذها بإشراف الأمير فيصل بن عبدالعزيز، نائب الملك في الحجاز.

وأُنشئت أول محطة إذاعية سعودية في مدينة جدة؛ حيث بدأ إرسالها يوم التاسع من شهر ذي الحجة 1368هـ؛ الموافق الأول من أكتوبر 1949م، وهو يوم الوقوف بعرفة، وشهدت كلمة للملك عبدالعزيز ألقاها نيابة عنه الأمير فيصل بن عبدالعزيز، تضمنت تهنئة الحجاج بأداء مناسك الحج، والترحيب بقدومهم إلى الأراضي المقدّسة.

وشهد يوم الثلاثاء 23 رمضان 1368هـ؛ الموافق 19 يوليو 1949م صدور مرسوم ملكي وُضع فيه الإطار العام للإذاعة، وأكّد ضرورة التزام الصدق والأمانة، والواقعية، والالتزام بالموضوعية، وضرورة الاهتمام بالأمور الدينية، وإذاعة القرآن الكريم والمواعظ الدينية.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
10:09 AM

فكرة وتكليف ومرسوم.. عُدْ 75 عاماً مع كواليس "أول خطاب ملكي بثّته الإذاعة"

التزام الصدق والأمانة والواقعية والاهتمام بالأمور الدينية والقرآن والمواعظ عنوان

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عمر السبيعي - الرياض
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2,302

قبل 75 عامًا، وتحديدًا في موسم الحج من عام 1368هـ، كانت باكورة ولادة الإذاعة السعودية التي نشأت في عهد مؤسّس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيّب الله ثراه -؛ حيث وثّقت دارة الملك عبدالعزيز أول خطاب ملكي تم بثّه لحجاج بيت الله الحرام؛ وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للإذاعة.

ونسبت فكرة نشأة الإذاعة إلى الملك سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله - حين كان وليًّا للعهد، حيث عرض الفكرة على والده الملك عبدالعزيز، فوافق على الفكرة، وكلف وزير المالية حينها عبدالله السليمان، ليقوم بتنفيذها بإشراف الأمير فيصل بن عبدالعزيز، نائب الملك في الحجاز.

وأُنشئت أول محطة إذاعية سعودية في مدينة جدة؛ حيث بدأ إرسالها يوم التاسع من شهر ذي الحجة 1368هـ؛ الموافق الأول من أكتوبر 1949م، وهو يوم الوقوف بعرفة، وشهدت كلمة للملك عبدالعزيز ألقاها نيابة عنه الأمير فيصل بن عبدالعزيز، تضمنت تهنئة الحجاج بأداء مناسك الحج، والترحيب بقدومهم إلى الأراضي المقدّسة.

وشهد يوم الثلاثاء 23 رمضان 1368هـ؛ الموافق 19 يوليو 1949م صدور مرسوم ملكي وُضع فيه الإطار العام للإذاعة، وأكّد ضرورة التزام الصدق والأمانة، والواقعية، والالتزام بالموضوعية، وضرورة الاهتمام بالأمور الدينية، وإذاعة القرآن الكريم والمواعظ الدينية.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,900
142 مليون ..

142 مليون ..

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15,456
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
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