فكرة وتكليف ومرسوم.. عُدْ 75 عاماً مع كواليس "أول خطاب ملكي بثّته الإذاعة"

التزام الصدق والأمانة والواقعية والاهتمام بالأمور الدينية والقرآن والمواعظ عنوان

قبل 75 عامًا، وتحديدًا في موسم الحج من عام 1368هـ، كانت باكورة ولادة الإذاعة السعودية التي نشأت في عهد مؤسّس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيّب الله ثراه -؛ حيث وثّقت دارة الملك عبدالعزيز أول خطاب ملكي تم بثّه لحجاج بيت الله الحرام؛ وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للإذاعة.

ونسبت فكرة نشأة الإذاعة إلى الملك سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله - حين كان وليًّا للعهد، حيث عرض الفكرة على والده الملك عبدالعزيز، فوافق على الفكرة، وكلف وزير المالية حينها عبدالله السليمان، ليقوم بتنفيذها بإشراف الأمير فيصل بن عبدالعزيز، نائب الملك في الحجاز.

وأُنشئت أول محطة إذاعية سعودية في مدينة جدة؛ حيث بدأ إرسالها يوم التاسع من شهر ذي الحجة 1368هـ؛ الموافق الأول من أكتوبر 1949م، وهو يوم الوقوف بعرفة، وشهدت كلمة للملك عبدالعزيز ألقاها نيابة عنه الأمير فيصل بن عبدالعزيز، تضمنت تهنئة الحجاج بأداء مناسك الحج، والترحيب بقدومهم إلى الأراضي المقدّسة.

وشهد يوم الثلاثاء 23 رمضان 1368هـ؛ الموافق 19 يوليو 1949م صدور مرسوم ملكي وُضع فيه الإطار العام للإذاعة، وأكّد ضرورة التزام الصدق والأمانة، والواقعية، والالتزام بالموضوعية، وضرورة الاهتمام بالأمور الدينية، وإذاعة القرآن الكريم والمواعظ الدينية.