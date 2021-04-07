مجموعة الـ20 تمدد تعليق ديون البلدان الأكثر فقرًا حتى نهاية 2021
طالبت "النقد الدولي" بمنحها قروضًا جديدة
أعلنت مجموعة العشرين خلال اجتماع افتراضي ترأسته إيطاليا، اليوم (الأربعاء)، عن تمديد تعليق ديون الدول الأكثر فقرًا التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا، لستة أشهر إضافية حتى نهاية عام 2021.
وأوضح وزير الاقتصاد الإيطالي دانييلي فرانكو، للصحافيين، أن هذا التمديد هو الأخير؛ وفقًا لـ"رويترز".
وطلبت المجموعة من صندوق النقد الدولي منح قروض جديدة للدول الأكثر فقرًا المتضررة من الوباء.
مجموعة الـ20 تمدد تعليق ديون البلدان الأكثر فقرًا حتى نهاية 2021
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-04-07
أعلنت مجموعة العشرين خلال اجتماع افتراضي ترأسته إيطاليا، اليوم (الأربعاء)، عن تمديد تعليق ديون الدول الأكثر فقرًا التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا، لستة أشهر إضافية حتى نهاية عام 2021.
وأوضح وزير الاقتصاد الإيطالي دانييلي فرانكو، للصحافيين، أن هذا التمديد هو الأخير؛ وفقًا لـ"رويترز".
وطلبت المجموعة من صندوق النقد الدولي منح قروض جديدة للدول الأكثر فقرًا المتضررة من الوباء.
07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
07:02 PM
مجموعة الـ20 تمدد تعليق ديون البلدان الأكثر فقرًا حتى نهاية 2021
طالبت "النقد الدولي" بمنحها قروضًا جديدة
أعلنت مجموعة العشرين خلال اجتماع افتراضي ترأسته إيطاليا، اليوم (الأربعاء)، عن تمديد تعليق ديون الدول الأكثر فقرًا التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا، لستة أشهر إضافية حتى نهاية عام 2021.
وأوضح وزير الاقتصاد الإيطالي دانييلي فرانكو، للصحافيين، أن هذا التمديد هو الأخير؛ وفقًا لـ"رويترز".
وطلبت المجموعة من صندوق النقد الدولي منح قروض جديدة للدول الأكثر فقرًا المتضررة من الوباء.