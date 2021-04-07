مجموعة الـ20 تمدد تعليق ديون البلدان الأكثر فقرًا حتى نهاية 2021

طالبت "النقد الدولي" بمنحها قروضًا جديدة

أعلنت مجموعة العشرين خلال اجتماع افتراضي ترأسته إيطاليا، اليوم (الأربعاء)، عن تمديد تعليق ديون الدول الأكثر فقرًا التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا، لستة أشهر إضافية حتى نهاية عام 2021.

وأوضح وزير الاقتصاد الإيطالي دانييلي فرانكو، للصحافيين، أن هذا التمديد هو الأخير؛ وفقًا لـ"رويترز".

وطلبت المجموعة من صندوق النقد الدولي منح قروض جديدة للدول الأكثر فقرًا المتضررة من الوباء.