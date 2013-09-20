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عسير.. حالة أتربة مثارة وسحب رعدية تتواصل حتى 7 مساءً

تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن أتربة مثارة وسحب رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: الحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

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عسير.. حالة أتربة مثارة وسحب رعدية تتواصل حتى 7 مساءً
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن أتربة مثارة وسحب رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: الحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
10:40 AM

عسير.. حالة أتربة مثارة وسحب رعدية تتواصل حتى 7 مساءً

تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن أتربة مثارة وسحب رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: الحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

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