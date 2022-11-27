"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات حتى 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.