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"الربيعة" يكرم مركز الرعاية بصامطة لفوزه بجائزة (العمل التطوعي)

كرم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مركز الرعاية الأولية بمحافظة صامطة بجائزة التميز في العمل التطوعي على مستوى الوزارة في تطوعي ٣ وذلك في احتفالية خصصت لذلك بحضور منسوبي وزارة الصحة والقطاعات المشاركة.

وكان مركز الرعاية الصحية الأولية بصامطة قد حقق الجائزة العام الماضي وهذا العام في إنجاز فريد على مستوى الوزارة.

فيما قدم منسوبو المركز التهنئة لمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة ولمدير إدارة القطاع الصحي الجنوبي على هذا الإنجاز الذي يسجل باسم صحة جازان، كما قدموا تبريكاتهم لمساعد المدير العام ولمدير المراكز الصحية ولمدير التثقيف الإكلينيكي ولمدير القطاع الجنوبي بهذا الإنجاز المحقق للعام الثاني على التوالي.

وزارة الصحة وزير الصحة توفيق الربيعة صحة جازان اليوم العالمي للتطوع جازان صامطة

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"الربيعة" يكرم مركز الرعاية بصامطة لفوزه بجائزة (العمل التطوعي)
سبق

كرم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مركز الرعاية الأولية بمحافظة صامطة بجائزة التميز في العمل التطوعي على مستوى الوزارة في تطوعي ٣ وذلك في احتفالية خصصت لذلك بحضور منسوبي وزارة الصحة والقطاعات المشاركة.

وكان مركز الرعاية الصحية الأولية بصامطة قد حقق الجائزة العام الماضي وهذا العام في إنجاز فريد على مستوى الوزارة.

فيما قدم منسوبو المركز التهنئة لمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة ولمدير إدارة القطاع الصحي الجنوبي على هذا الإنجاز الذي يسجل باسم صحة جازان، كما قدموا تبريكاتهم لمساعد المدير العام ولمدير المراكز الصحية ولمدير التثقيف الإكلينيكي ولمدير القطاع الجنوبي بهذا الإنجاز المحقق للعام الثاني على التوالي.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
11:11 PM

"الربيعة" يكرم مركز الرعاية بصامطة لفوزه بجائزة (العمل التطوعي)

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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كرم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مركز الرعاية الأولية بمحافظة صامطة بجائزة التميز في العمل التطوعي على مستوى الوزارة في تطوعي ٣ وذلك في احتفالية خصصت لذلك بحضور منسوبي وزارة الصحة والقطاعات المشاركة.

وكان مركز الرعاية الصحية الأولية بصامطة قد حقق الجائزة العام الماضي وهذا العام في إنجاز فريد على مستوى الوزارة.

فيما قدم منسوبو المركز التهنئة لمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة ولمدير إدارة القطاع الصحي الجنوبي على هذا الإنجاز الذي يسجل باسم صحة جازان، كما قدموا تبريكاتهم لمساعد المدير العام ولمدير المراكز الصحية ولمدير التثقيف الإكلينيكي ولمدير القطاع الجنوبي بهذا الإنجاز المحقق للعام الثاني على التوالي.

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