أمير الجوف يؤكّد رفع مستوى الخدمات المقدمة بالقريات

نوّه بالدعم اللا محدود الذي تقدّمه حكومة خادم الحرمين للمنطقة

رأس أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم, اجتماعاً بأعضاء المجلس المحلي في محافظة القريات، وذلك ضمن برنامجه خلال زيارته التفقدية للمحافظة.

وفي بداية الاجتماع نوّه أمير منطقة الجوف، بالدعم اللا محدود الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للمنطقة ومحافظاتها في شتى المجالات، وخاصة ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات بشكل مباشر، لافتاً إلى أن على المجالس المحلية والبلدية دوراً مهماً بالتركيز على المشروعات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات، وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، في ظل هذا الدعم الكبير.

وأكّد أهمية تعاون المجلس المحلي مع المجالس الأخرى والجهات ذات العلاقة، لدورهم المهم في إيجاد الحلول المناسبة لما قد يعترض سير العمل والوصول إلى الهدف المنشود.

بعد ذلك استمع لكلمة محافظ القريات رئيس المجلس المحلي عبدالله الجاسر؛ استعرض من خلالها جهود المجلس المحلي مع المجالس والجهات الأخرى للرفع من مستوى الخدمات ومتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها في المحافظة والرفع بالاحتياجات، كما استمع سموه من أعضاء المجالس لعدد من المرئيات والحلول، وتطلعاتهم عن المحافظة.

حضر الاجتماع وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ومحافظ القريات رئيس المجلس المحلي عبدالله بن صالح الجاسر، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية وكيل محافظ القريات المكلف المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.