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فِرق "الهلال الأحمر" باشرت أكثر من 16 ألف حالة خلال موسم الحج

وفَّرت 125 مركزًا إسعافيًّا و2700 موظف في تخصصات طبية عدة

وفَّرت هيئة الهلال الأحمر السعودي أكثر من 125 مركزًا إسعافيًّا دائمًا ومؤقتًا، وقوى بشرية عاملة، بلغت أكثر من 2700 موظف في العديد من التخصصات الطبية والإسعافية والإدارية والفنية، مدعومة بأسطول متكامل من المركبات، يضم قرابة 370 سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية، و18 دراجة نارية، و9 عربات جولف، وأكثر من 119 فرقة إسعافية متقدمة، و38 فرقة إسعافية للدراجات النارية، و150 طبيبًا وأخصائيًّا في نطاقات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

وسخَّرت الهيئة 170موظفًا في غرفة العمليات المركزية لاستقبال البلاغات الإسعافية بـ 6 لغات مختلفة، وتلقت أكثر من 28 ألف بلاغ إسعافي خلال موسم الحج، فيما باشرت 16 ألف حالة إسعافية ميدانيًّا وجويًّا خلال موسم حج هذا العام.

وشارك أكثر من 1600 متطوع ومتطوعة لخدمة الحجاج، من بينهم 752 متطوعًا و848 متطوعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فِرق "الهلال الأحمر" باشرت أكثر من 16 ألف حالة خلال موسم الحج
سبق

وفَّرت هيئة الهلال الأحمر السعودي أكثر من 125 مركزًا إسعافيًّا دائمًا ومؤقتًا، وقوى بشرية عاملة، بلغت أكثر من 2700 موظف في العديد من التخصصات الطبية والإسعافية والإدارية والفنية، مدعومة بأسطول متكامل من المركبات، يضم قرابة 370 سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية، و18 دراجة نارية، و9 عربات جولف، وأكثر من 119 فرقة إسعافية متقدمة، و38 فرقة إسعافية للدراجات النارية، و150 طبيبًا وأخصائيًّا في نطاقات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

وسخَّرت الهيئة 170موظفًا في غرفة العمليات المركزية لاستقبال البلاغات الإسعافية بـ 6 لغات مختلفة، وتلقت أكثر من 28 ألف بلاغ إسعافي خلال موسم الحج، فيما باشرت 16 ألف حالة إسعافية ميدانيًّا وجويًّا خلال موسم حج هذا العام.

وشارك أكثر من 1600 متطوع ومتطوعة لخدمة الحجاج، من بينهم 752 متطوعًا و848 متطوعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
10:29 PM
اخر تعديل
15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
02:03 AM

فِرق "الهلال الأحمر" باشرت أكثر من 16 ألف حالة خلال موسم الحج

وفَّرت 125 مركزًا إسعافيًّا و2700 موظف في تخصصات طبية عدة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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وفَّرت هيئة الهلال الأحمر السعودي أكثر من 125 مركزًا إسعافيًّا دائمًا ومؤقتًا، وقوى بشرية عاملة، بلغت أكثر من 2700 موظف في العديد من التخصصات الطبية والإسعافية والإدارية والفنية، مدعومة بأسطول متكامل من المركبات، يضم قرابة 370 سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية، و18 دراجة نارية، و9 عربات جولف، وأكثر من 119 فرقة إسعافية متقدمة، و38 فرقة إسعافية للدراجات النارية، و150 طبيبًا وأخصائيًّا في نطاقات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

وسخَّرت الهيئة 170موظفًا في غرفة العمليات المركزية لاستقبال البلاغات الإسعافية بـ 6 لغات مختلفة، وتلقت أكثر من 28 ألف بلاغ إسعافي خلال موسم الحج، فيما باشرت 16 ألف حالة إسعافية ميدانيًّا وجويًّا خلال موسم حج هذا العام.

وشارك أكثر من 1600 متطوع ومتطوعة لخدمة الحجاج، من بينهم 752 متطوعًا و848 متطوعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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