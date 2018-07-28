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أمانة الجوف تخلي 6 مساكن عمال مخالفة وتغلق 24 استراحة وتنفذ 18494 جولة رقابية

واصلت الإدارات الخدمية في أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها أعمالها لخدمة المواطنين والمقيمين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بمتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن لجنة مساكن العمال ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية نفذت خلال العطلة 23 جولة وجرى إخلاء 6 منازل، ومنح 17 منزلاً مهلة للتصحيح، فيما قامت لجنة الاستراحات بتنفيذ 37 جولة رقابية وأغلقت 24 استراحة.

وأضاف أنه رُفِعَ 3756 طنًا من النفايات خلال العطلة، فيما نفذت فرق الرقابة الصحية 18494 زيارة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المولات والأسواق والمنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي، ورصدت 36 مخالفة، بينما أنهت الإدارة العامة لصيانة الطرق ترقيع حفر في الشوارع بمساحة 2200 متر مربع.

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أمانة الجوف تخلي 6 مساكن عمال مخالفة وتغلق 24 استراحة وتنفذ 18494 جولة رقابية
سبق

واصلت الإدارات الخدمية في أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها أعمالها لخدمة المواطنين والمقيمين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بمتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن لجنة مساكن العمال ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية نفذت خلال العطلة 23 جولة وجرى إخلاء 6 منازل، ومنح 17 منزلاً مهلة للتصحيح، فيما قامت لجنة الاستراحات بتنفيذ 37 جولة رقابية وأغلقت 24 استراحة.

وأضاف أنه رُفِعَ 3756 طنًا من النفايات خلال العطلة، فيما نفذت فرق الرقابة الصحية 18494 زيارة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المولات والأسواق والمنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي، ورصدت 36 مخالفة، بينما أنهت الإدارة العامة لصيانة الطرق ترقيع حفر في الشوارع بمساحة 2200 متر مربع.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
10:07 PM

أمانة الجوف تخلي 6 مساكن عمال مخالفة وتغلق 24 استراحة وتنفذ 18494 جولة رقابية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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واصلت الإدارات الخدمية في أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها أعمالها لخدمة المواطنين والمقيمين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بمتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن لجنة مساكن العمال ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية نفذت خلال العطلة 23 جولة وجرى إخلاء 6 منازل، ومنح 17 منزلاً مهلة للتصحيح، فيما قامت لجنة الاستراحات بتنفيذ 37 جولة رقابية وأغلقت 24 استراحة.

وأضاف أنه رُفِعَ 3756 طنًا من النفايات خلال العطلة، فيما نفذت فرق الرقابة الصحية 18494 زيارة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المولات والأسواق والمنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي، ورصدت 36 مخالفة، بينما أنهت الإدارة العامة لصيانة الطرق ترقيع حفر في الشوارع بمساحة 2200 متر مربع.

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