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‏جيبوتي تدين استمرار الهجمات بالمسيرات والصواريخ تجاه ‎المملكة

طالبت بوضع حدٍ لمأساة الشعب ‎اليمني الذي يعاني مآسي فوضى الانقلاب

استنكرت جمهورية جيبوتي على لسان سفيرها في الرياض وعميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة، ضياء الدين سعيد بامخرمة الاعتداءات التي شنتها المليشيات الحوثية في اليمن، تجاه الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة.

‏وقال "بامخرمة": "نستنكر وندين بشدة في جمهورية ‎جيبوتي استمرار الهجمات بالمسيرات والصواريخ البالستية تجاه الأعيان المدنية في ‎المملكة العربية السعودية وفي مناطق أخرى من ‎اليمن والتي تدل عن رفض الانقلابيين للحلول السلمية التي ندعو إليها لوضع حد لمأساة الشعب ‎اليمني الشقيق الذي يعاني من مآسي فوضى الانقلاب.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏جيبوتي تدين استمرار الهجمات بالمسيرات والصواريخ تجاه ‎المملكة
سبق

استنكرت جمهورية جيبوتي على لسان سفيرها في الرياض وعميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة، ضياء الدين سعيد بامخرمة الاعتداءات التي شنتها المليشيات الحوثية في اليمن، تجاه الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة.

‏وقال "بامخرمة": "نستنكر وندين بشدة في جمهورية ‎جيبوتي استمرار الهجمات بالمسيرات والصواريخ البالستية تجاه الأعيان المدنية في ‎المملكة العربية السعودية وفي مناطق أخرى من ‎اليمن والتي تدل عن رفض الانقلابيين للحلول السلمية التي ندعو إليها لوضع حد لمأساة الشعب ‎اليمني الشقيق الذي يعاني من مآسي فوضى الانقلاب.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
08:08 PM

‏جيبوتي تدين استمرار الهجمات بالمسيرات والصواريخ تجاه ‎المملكة

طالبت بوضع حدٍ لمأساة الشعب ‎اليمني الذي يعاني مآسي فوضى الانقلاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استنكرت جمهورية جيبوتي على لسان سفيرها في الرياض وعميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة، ضياء الدين سعيد بامخرمة الاعتداءات التي شنتها المليشيات الحوثية في اليمن، تجاه الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة.

‏وقال "بامخرمة": "نستنكر وندين بشدة في جمهورية ‎جيبوتي استمرار الهجمات بالمسيرات والصواريخ البالستية تجاه الأعيان المدنية في ‎المملكة العربية السعودية وفي مناطق أخرى من ‎اليمن والتي تدل عن رفض الانقلابيين للحلول السلمية التي ندعو إليها لوضع حد لمأساة الشعب ‎اليمني الشقيق الذي يعاني من مآسي فوضى الانقلاب.

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