بالفيديو .."الحرس الوطني": سنكون بخير بحفظ الله ثم بوطننا

بثت المقطع تقديرًا لدور رجال الأمن طوال شهر رمضان

بثّت وزارة الحرس الوطني فيديو إبداعيًا تضمن رسالة إنسانية جميلة تمثلت في مشاركة رجال الأمن فرحة عيد الفطر المبارك، تقديرًا لأدوارهم العظيمة طوال شهر رمضان المبارك، انطلاقًًا من كونهم "الأشاوس" في الحرب ، و"الرفقاء" في السلم.

وغرد حساب الوزارة في الفيديو المرفق بقوله: بحفظ الله، ثم بوطننا الذي بذل الغالي والنفيس من أجل سلامتنا .. حتماً سنكون بخير .. كل عام وأنتم بصحة وأمان.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا