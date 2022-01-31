النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إغلاق 5 منشآت غذائية وتحرير 15 مخالفة بـ"عمرة مكة "

ضمن جولات تفتيشية شملت 40 منشأة

أغلقت وكالة البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة، خمس منشآت غذائية مخالفة، وذلك خلال جولات رقابية ضمن النطاق الإشرافي للبلدية؛ للتأكد من استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحية؛ والامتثال لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية نفذت عدة جولات ميدانية شملت 40 منشأة غذائية، للتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والبلدية وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية، أسفر عنها إغلاق 5 منشآت غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية استوجبت الإغلاق، إضافة إلى تحرير 15 مخالفة على منشآت غذائية أخرى تنوعت بين عدم التزام المنشآت بتنفيذ الاشتراطات البلدية ومخالفة المنشأة لشروط التعبئة والنقل والتخزين، إضافة إلى تداول المواد الغذائية بطرق غير صحية، مشيرةً إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأكَّدت وكالة البلديات حرصها على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والتصدي لجميع المخالفات؛ داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات البلدية الموحد (940) وقنوات الأمانة الرسمية.

بلدية العمرة الفرعية مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
إغلاق 5 منشآت غذائية وتحرير 15 مخالفة بـ"عمرة مكة "
سبق

أغلقت وكالة البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة، خمس منشآت غذائية مخالفة، وذلك خلال جولات رقابية ضمن النطاق الإشرافي للبلدية؛ للتأكد من استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحية؛ والامتثال لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية نفذت عدة جولات ميدانية شملت 40 منشأة غذائية، للتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والبلدية وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية، أسفر عنها إغلاق 5 منشآت غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية استوجبت الإغلاق، إضافة إلى تحرير 15 مخالفة على منشآت غذائية أخرى تنوعت بين عدم التزام المنشآت بتنفيذ الاشتراطات البلدية ومخالفة المنشأة لشروط التعبئة والنقل والتخزين، إضافة إلى تداول المواد الغذائية بطرق غير صحية، مشيرةً إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأكَّدت وكالة البلديات حرصها على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والتصدي لجميع المخالفات؛ داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات البلدية الموحد (940) وقنوات الأمانة الرسمية.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
04:09 PM

إغلاق 5 منشآت غذائية وتحرير 15 مخالفة بـ"عمرة مكة "

ضمن جولات تفتيشية شملت 40 منشأة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
99

أغلقت وكالة البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة، خمس منشآت غذائية مخالفة، وذلك خلال جولات رقابية ضمن النطاق الإشرافي للبلدية؛ للتأكد من استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحية؛ والامتثال لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية نفذت عدة جولات ميدانية شملت 40 منشأة غذائية، للتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والبلدية وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية، أسفر عنها إغلاق 5 منشآت غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية استوجبت الإغلاق، إضافة إلى تحرير 15 مخالفة على منشآت غذائية أخرى تنوعت بين عدم التزام المنشآت بتنفيذ الاشتراطات البلدية ومخالفة المنشأة لشروط التعبئة والنقل والتخزين، إضافة إلى تداول المواد الغذائية بطرق غير صحية، مشيرةً إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأكَّدت وكالة البلديات حرصها على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والتصدي لجميع المخالفات؛ داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات البلدية الموحد (940) وقنوات الأمانة الرسمية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,088
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,842
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,974
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,810

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة