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تركيا.. 6.38 مليار دولار عجزاً بميزانية الحكومة

لشهر مارس وفق بيانات وزارة المالية المعلنة اليوم

سجّلت ميزانية الحكومة التركية عجزاً قيمته 43.7 مليار ليرة (6.38 مليار دولار) في مارس، وفي فبراير بلغ العجز 7.36 مليار ليرة، وفقما أظهرت بيانات من وزارة المالية اليوم.

ووفقاً لرويترز أظهر الحساب الأولي، الذي يستثني مدفوعات الفائدة، عجزاً بقيمة 32.4 مليار ليرة في مارس، بحسب ما أظهرته البيانات.

تركيا الليرة التركية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تركيا.. 6.38 مليار دولار عجزاً بميزانية الحكومة
سبق

سجّلت ميزانية الحكومة التركية عجزاً قيمته 43.7 مليار ليرة (6.38 مليار دولار) في مارس، وفي فبراير بلغ العجز 7.36 مليار ليرة، وفقما أظهرت بيانات من وزارة المالية اليوم.

ووفقاً لرويترز أظهر الحساب الأولي، الذي يستثني مدفوعات الفائدة، عجزاً بقيمة 32.4 مليار ليرة في مارس، بحسب ما أظهرته البيانات.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
01:34 PM

تركيا.. 6.38 مليار دولار عجزاً بميزانية الحكومة

لشهر مارس وفق بيانات وزارة المالية المعلنة اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت ميزانية الحكومة التركية عجزاً قيمته 43.7 مليار ليرة (6.38 مليار دولار) في مارس، وفي فبراير بلغ العجز 7.36 مليار ليرة، وفقما أظهرت بيانات من وزارة المالية اليوم.

ووفقاً لرويترز أظهر الحساب الأولي، الذي يستثني مدفوعات الفائدة، عجزاً بقيمة 32.4 مليار ليرة في مارس، بحسب ما أظهرته البيانات.

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2.5 مليار ..

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30 يناير
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