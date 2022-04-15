تركيا.. 6.38 مليار دولار عجزاً بميزانية الحكومة
لشهر مارس وفق بيانات وزارة المالية المعلنة اليوم
سجّلت ميزانية الحكومة التركية عجزاً قيمته 43.7 مليار ليرة (6.38 مليار دولار) في مارس، وفي فبراير بلغ العجز 7.36 مليار ليرة، وفقما أظهرت بيانات من وزارة المالية اليوم.
ووفقاً لرويترز أظهر الحساب الأولي، الذي يستثني مدفوعات الفائدة، عجزاً بقيمة 32.4 مليار ليرة في مارس، بحسب ما أظهرته البيانات.
تركيا
الليرة التركية
تركيا.. 6.38 مليار دولار عجزاً بميزانية الحكومة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-15
سجّلت ميزانية الحكومة التركية عجزاً قيمته 43.7 مليار ليرة (6.38 مليار دولار) في مارس، وفي فبراير بلغ العجز 7.36 مليار ليرة، وفقما أظهرت بيانات من وزارة المالية اليوم.
ووفقاً لرويترز أظهر الحساب الأولي، الذي يستثني مدفوعات الفائدة، عجزاً بقيمة 32.4 مليار ليرة في مارس، بحسب ما أظهرته البيانات.
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
01:34 PM
تركيا.. 6.38 مليار دولار عجزاً بميزانية الحكومة
لشهر مارس وفق بيانات وزارة المالية المعلنة اليوم
سجّلت ميزانية الحكومة التركية عجزاً قيمته 43.7 مليار ليرة (6.38 مليار دولار) في مارس، وفي فبراير بلغ العجز 7.36 مليار ليرة، وفقما أظهرت بيانات من وزارة المالية اليوم.
ووفقاً لرويترز أظهر الحساب الأولي، الذي يستثني مدفوعات الفائدة، عجزاً بقيمة 32.4 مليار ليرة في مارس، بحسب ما أظهرته البيانات.