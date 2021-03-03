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"الشؤون البلدية" تغلق 392 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية

تجاوزت 25 ألف جولة في مختلف المناطق

تواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جولاتها التفتيشية على المجمعات والمنشآت التجارية بمختلف تصنيفاتها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، والالتزام بالبرتوكولات الصحية التي تم الإعلان عنها للحد من انتشار (كوفيد19)، وذلك عبر حملة تنفذها الأمانات التابعة لها في مختلف مناطق المملكة.
واستهدفت الحملة المنفذة المطاعم والمحلات التجارية ونقاط البيع، للوقوف على آلية تطبيق الاشتراطات الصحية، من توفير للمعقمات وأجهزة الكشف الحراري، ووضع العلامات الأرضية لتنظيم وقوف العملاء، كذلك الكمامات في مختلف المنشآت التجارية.
وأسفرت الجولات التفتيشية التي بلغ عددها 25180 جولة تفتيشية عن تسجيل 1428 مخالفة لعدد من المخالفين، بجانب إغلاق 392 منشأة مخالفة كذلك للاشتراطات الصحية.
وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، التي من أهمها لبس الكمامة، والالتزام بتفعيل تطبيق توكلنا، والتعقيم المستمر على مستوى الأفراد والمنشآت التجارية، بجانب فحص المرتادين للمحلات التجارية والعاملين فيها، مع مراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي، مؤكدة أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية مع تطبيق كافة التدابير الوقائية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
ودعت الوزارة المجتمع إلى الإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا من خلال التعاون والإبلاغ في حال ملاحظة تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية عبر الرقم 940.

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"الشؤون البلدية" تغلق 392 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية
سبق

تواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جولاتها التفتيشية على المجمعات والمنشآت التجارية بمختلف تصنيفاتها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، والالتزام بالبرتوكولات الصحية التي تم الإعلان عنها للحد من انتشار (كوفيد19)، وذلك عبر حملة تنفذها الأمانات التابعة لها في مختلف مناطق المملكة.
واستهدفت الحملة المنفذة المطاعم والمحلات التجارية ونقاط البيع، للوقوف على آلية تطبيق الاشتراطات الصحية، من توفير للمعقمات وأجهزة الكشف الحراري، ووضع العلامات الأرضية لتنظيم وقوف العملاء، كذلك الكمامات في مختلف المنشآت التجارية.
وأسفرت الجولات التفتيشية التي بلغ عددها 25180 جولة تفتيشية عن تسجيل 1428 مخالفة لعدد من المخالفين، بجانب إغلاق 392 منشأة مخالفة كذلك للاشتراطات الصحية.
وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، التي من أهمها لبس الكمامة، والالتزام بتفعيل تطبيق توكلنا، والتعقيم المستمر على مستوى الأفراد والمنشآت التجارية، بجانب فحص المرتادين للمحلات التجارية والعاملين فيها، مع مراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي، مؤكدة أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية مع تطبيق كافة التدابير الوقائية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
ودعت الوزارة المجتمع إلى الإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا من خلال التعاون والإبلاغ في حال ملاحظة تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية عبر الرقم 940.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
04:59 PM

"الشؤون البلدية" تغلق 392 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية

تجاوزت 25 ألف جولة في مختلف المناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جولاتها التفتيشية على المجمعات والمنشآت التجارية بمختلف تصنيفاتها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، والالتزام بالبرتوكولات الصحية التي تم الإعلان عنها للحد من انتشار (كوفيد19)، وذلك عبر حملة تنفذها الأمانات التابعة لها في مختلف مناطق المملكة.
واستهدفت الحملة المنفذة المطاعم والمحلات التجارية ونقاط البيع، للوقوف على آلية تطبيق الاشتراطات الصحية، من توفير للمعقمات وأجهزة الكشف الحراري، ووضع العلامات الأرضية لتنظيم وقوف العملاء، كذلك الكمامات في مختلف المنشآت التجارية.
وأسفرت الجولات التفتيشية التي بلغ عددها 25180 جولة تفتيشية عن تسجيل 1428 مخالفة لعدد من المخالفين، بجانب إغلاق 392 منشأة مخالفة كذلك للاشتراطات الصحية.
وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، التي من أهمها لبس الكمامة، والالتزام بتفعيل تطبيق توكلنا، والتعقيم المستمر على مستوى الأفراد والمنشآت التجارية، بجانب فحص المرتادين للمحلات التجارية والعاملين فيها، مع مراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي، مؤكدة أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية مع تطبيق كافة التدابير الوقائية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
ودعت الوزارة المجتمع إلى الإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا من خلال التعاون والإبلاغ في حال ملاحظة تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية عبر الرقم 940.

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