"بيئة مكة" تشدد على منسوبيها تطبيق الإجراءات الاحترازية من كورونا

تطبيق توكلنا شرط احترازي إلزامي لدخول مقر فرع الوزارة

وضع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة خطوات احترازية حرصًا منه على منسوبيه ومراجعيه؛ حيث وجّه كل الإدارات المعنية بالعمل على رصد مخالفات عدم الالتزام بالتعليمات الصحية والتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات والاشتراطات الاحترازية لمكافحة "كورونا" في كل المكاتب والوحدات التابعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتفعيل تطبيق "توكلنا" كشرط احترازي إلزامي للدخول إلى مباني فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة.

وأكد نائب مدير فرع وزارة البيئة والمياه بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، خلال اجتماع مع منفذي بروتوكولات الوقاية، ضرورة العمل على إعداد خطة متكاملة للتأكد من استخدام مراجعي الوزارة لتطبيق "توكلنا"، إضافة إلى التأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية عبر تكثيف الجولات الرقابية لمواجهة انتشار الفيروس بين الموظفين، بالإضافة إلى أن تطبيق "توكلنا" سيكون شرطاً احترازيّاً إلزاميّاً لدخول مقر فرع الوزارة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي وفقاً للجهود الوقائية الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا، وما قامت به الدولة من إجراءات احترازية.

وأبان الصاعدي أن الجولات الرقابية بهدف رفع مستوى التزام كل الجهات والأفراد بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب أن تكون في أعلى مستوياتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد من خلال مبادرة (كلنا التزام)، والتي تهدف أيضًا إلى نشر التوعية الصحية الفردية للمستهدفين (الموظفين) ورفع الإحساس بالمسؤولية لديهم ليسهّل عملية تبني السلوكيات المعززة لصحة الأفراد والجماعات.

من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جارالله الغامدي، أن تلك الإجراءات تأتي من منطلق الحرص على المصلحة العامة وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كل الجهات الحكومية في المملكة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة، وذلك بمتابعة أعمال اللجان الرقابية مع الجهات ذات العلاقة لجميع المنشآت الصحية، والتأكد من تطبيقها لكل الاشتراطات الصحية وأهمها النظافة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل الآمن مع المواد الغذائية والزراعية والحيوانية، إضافة إلى متابعة آخر المستجدات والتعليمات الاحترازية اللازمة، سائلاً الله -عز وجل- السلامة للجميع.

وشدد المهندس الغامدي على المختصين من تلك الجهات المعنية والتابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة تطبيق اللوائح المنظمة والإجراءات الاحترازية لذلك، مع أهمية التعقيم والتطهير المتواصل لجميع المرافق والأدوات، إضافة إلى التوعية الصحية اللازمة ومتابعة آخر المستجدات والتعليمات الاحترازية اللازمة، سائلاً الله -عز وجل- السلامة للجميع.