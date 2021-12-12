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كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تشارك في فعاليات اليوم العالمي لـ"ذوي الإعاقة"

"الجوالة" شاركت في تنظيم الفعالية التي لاقت إقبالاً كبيرًا من المختصين والمهتمين

شارك قسم التقنية الخاصة بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض بفعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2021 والمقامة في مركز بانوراما بحضور ومشاركة عدة جهات تُعنى بذوي الإعاقة.

وكانت المشاركة تعريفية عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لذوي الإعاقة والأقسام التي يتم فيها قبول ذوي الإعاقة.

وكان لحضور المتدربين الصم الأثر البالغ في إيصال الرسالة حيث تولوا الشرح عن قسم التقنية الخاصة، بحضور المدرب موسى الأنصاري، الذي كان بدوره يترجم للمتدربين والزوار، ويشرح بعض الجوانب الخاصة بالقسم، وشروط القبول وخلافه.

كما شارك فريق الجوالة في الكلية في تنظيم الفعالية التي لاقت إقبالاً كبيرًا من المختصين والمهتمين وعامة الناس.

وأكد الدكتور أحمد الخليفة عميد الكلية أن الكلية تحرص دائمًا على المشاركة في المناسبات التي تتوافق مع الأيام العالمية لذوي الإعاقة، كما تحرص على إشراك المتدربين أنفسهم في هذه الفعاليات.

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كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تشارك في فعاليات اليوم العالمي لـ"ذوي الإعاقة"
سبق

شارك قسم التقنية الخاصة بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض بفعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2021 والمقامة في مركز بانوراما بحضور ومشاركة عدة جهات تُعنى بذوي الإعاقة.

وكانت المشاركة تعريفية عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لذوي الإعاقة والأقسام التي يتم فيها قبول ذوي الإعاقة.

وكان لحضور المتدربين الصم الأثر البالغ في إيصال الرسالة حيث تولوا الشرح عن قسم التقنية الخاصة، بحضور المدرب موسى الأنصاري، الذي كان بدوره يترجم للمتدربين والزوار، ويشرح بعض الجوانب الخاصة بالقسم، وشروط القبول وخلافه.

كما شارك فريق الجوالة في الكلية في تنظيم الفعالية التي لاقت إقبالاً كبيرًا من المختصين والمهتمين وعامة الناس.

وأكد الدكتور أحمد الخليفة عميد الكلية أن الكلية تحرص دائمًا على المشاركة في المناسبات التي تتوافق مع الأيام العالمية لذوي الإعاقة، كما تحرص على إشراك المتدربين أنفسهم في هذه الفعاليات.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
12:15 AM

كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تشارك في فعاليات اليوم العالمي لـ"ذوي الإعاقة"

"الجوالة" شاركت في تنظيم الفعالية التي لاقت إقبالاً كبيرًا من المختصين والمهتمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك قسم التقنية الخاصة بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض بفعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2021 والمقامة في مركز بانوراما بحضور ومشاركة عدة جهات تُعنى بذوي الإعاقة.

وكانت المشاركة تعريفية عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لذوي الإعاقة والأقسام التي يتم فيها قبول ذوي الإعاقة.

وكان لحضور المتدربين الصم الأثر البالغ في إيصال الرسالة حيث تولوا الشرح عن قسم التقنية الخاصة، بحضور المدرب موسى الأنصاري، الذي كان بدوره يترجم للمتدربين والزوار، ويشرح بعض الجوانب الخاصة بالقسم، وشروط القبول وخلافه.

كما شارك فريق الجوالة في الكلية في تنظيم الفعالية التي لاقت إقبالاً كبيرًا من المختصين والمهتمين وعامة الناس.

وأكد الدكتور أحمد الخليفة عميد الكلية أن الكلية تحرص دائمًا على المشاركة في المناسبات التي تتوافق مع الأيام العالمية لذوي الإعاقة، كما تحرص على إشراك المتدربين أنفسهم في هذه الفعاليات.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,423
201,250 سيارة ..

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