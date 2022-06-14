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البرازيل تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا و892 وفاة

إجمالي عدد الإصابات بلغ أكثر من 850 ألف حالة و42720 متوفاة

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 21704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و892 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات بلغ أكثر من 850 ألف حالة و42720 وفاة.

فيروس كورونا الجديد البرازيل

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البرازيل تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا و892 وفاة
سبق

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 21704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و892 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات بلغ أكثر من 850 ألف حالة و42720 وفاة.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
02:01 AM

البرازيل تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا و892 وفاة

إجمالي عدد الإصابات بلغ أكثر من 850 ألف حالة و42720 متوفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - برازيليا
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قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 21704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و892 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات بلغ أكثر من 850 ألف حالة و42720 وفاة.

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