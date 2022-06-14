وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات بلغ أكثر من 850 ألف حالة و42720 وفاة.

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 21704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و892 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

البرازيل تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا و892 وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-14 قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 21704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و892 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات بلغ أكثر من 850 ألف حالة و42720 وفاة.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 02:01 AM

البرازيل تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا و892 وفاة إجمالي عدد الإصابات بلغ أكثر من 850 ألف حالة و42720 متوفاة





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قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 21704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و892 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات بلغ أكثر من 850 ألف حالة و42720 وفاة.