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مبتكرة.. "السعودية للمقاولين" تعلن عن جدولها الزمني للبرامج التدريبية

للعام الجاري.. تعتمد أفضل الممارسات الداعمة للمستفيدين وتضمن الجودة

أعلنت أكاديمية الهيئة السعودية للمقاولين، عن جدولها الزمني للبرامج التدريبية المختلفة للعام الجاري 2022م، الذي يُعرض على موقع الأكاديمية في منصة مقاول.

وتعتمد أكاديمية الهيئة السعودية للمقاولين على منهج تدريبي مبني على أفضل الممارسات الداعمة للمستفيدين من البرامج التدريبية؛ حيث يتم تقديم مجموعة من البرامج التدريبية المبتكرة التي تضمن زيادة التفاعل بين المدرب والمتدربين، كما أنها تضمن جودة المحتوى التدريبي للبرنامج.

وتعمل الهيئة -من خلال منصة مقاول- بمنهجية احترافية تدعم الابتكار في تقديم هذا النوع من التدريب، الذي يُعد من أهم فرص التطوير والتنمية للقدرات والمهارات لدى منسوبي قطاع المقاولات والمهتمين به.

وتحرص إدارة الأكاديمية على قياس أداء المدرب وتقييم وسائل التدريب المتنوعة للتأكد من تقديم التدريب المتطور، بشكل يلبي احتياجات المتدربين ولضمان اندماج المتدرب ورفع مستوى الأثر الرجعي للعملية التدريبية.

يُذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين عَمِلت على رسم الخطة التنفيذية لأكاديمية الهيئة خلال العام الجاري 2022م، لإعداد وتقديم الدورات التي تعمل على خدمة القائمين على القطاع والعاملين فيه؛ سعيًا لتطوير الكوادر البشرية في قطاع التشييد والبناء بالمملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مبتكرة.. "السعودية للمقاولين" تعلن عن جدولها الزمني للبرامج التدريبية
سبق

أعلنت أكاديمية الهيئة السعودية للمقاولين، عن جدولها الزمني للبرامج التدريبية المختلفة للعام الجاري 2022م، الذي يُعرض على موقع الأكاديمية في منصة مقاول.

وتعتمد أكاديمية الهيئة السعودية للمقاولين على منهج تدريبي مبني على أفضل الممارسات الداعمة للمستفيدين من البرامج التدريبية؛ حيث يتم تقديم مجموعة من البرامج التدريبية المبتكرة التي تضمن زيادة التفاعل بين المدرب والمتدربين، كما أنها تضمن جودة المحتوى التدريبي للبرنامج.

وتعمل الهيئة -من خلال منصة مقاول- بمنهجية احترافية تدعم الابتكار في تقديم هذا النوع من التدريب، الذي يُعد من أهم فرص التطوير والتنمية للقدرات والمهارات لدى منسوبي قطاع المقاولات والمهتمين به.

وتحرص إدارة الأكاديمية على قياس أداء المدرب وتقييم وسائل التدريب المتنوعة للتأكد من تقديم التدريب المتطور، بشكل يلبي احتياجات المتدربين ولضمان اندماج المتدرب ورفع مستوى الأثر الرجعي للعملية التدريبية.

يُذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين عَمِلت على رسم الخطة التنفيذية لأكاديمية الهيئة خلال العام الجاري 2022م، لإعداد وتقديم الدورات التي تعمل على خدمة القائمين على القطاع والعاملين فيه؛ سعيًا لتطوير الكوادر البشرية في قطاع التشييد والبناء بالمملكة.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
10:39 AM

مبتكرة.. "السعودية للمقاولين" تعلن عن جدولها الزمني للبرامج التدريبية

للعام الجاري.. تعتمد أفضل الممارسات الداعمة للمستفيدين وتضمن الجودة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت أكاديمية الهيئة السعودية للمقاولين، عن جدولها الزمني للبرامج التدريبية المختلفة للعام الجاري 2022م، الذي يُعرض على موقع الأكاديمية في منصة مقاول.

وتعتمد أكاديمية الهيئة السعودية للمقاولين على منهج تدريبي مبني على أفضل الممارسات الداعمة للمستفيدين من البرامج التدريبية؛ حيث يتم تقديم مجموعة من البرامج التدريبية المبتكرة التي تضمن زيادة التفاعل بين المدرب والمتدربين، كما أنها تضمن جودة المحتوى التدريبي للبرنامج.

وتعمل الهيئة -من خلال منصة مقاول- بمنهجية احترافية تدعم الابتكار في تقديم هذا النوع من التدريب، الذي يُعد من أهم فرص التطوير والتنمية للقدرات والمهارات لدى منسوبي قطاع المقاولات والمهتمين به.

وتحرص إدارة الأكاديمية على قياس أداء المدرب وتقييم وسائل التدريب المتنوعة للتأكد من تقديم التدريب المتطور، بشكل يلبي احتياجات المتدربين ولضمان اندماج المتدرب ورفع مستوى الأثر الرجعي للعملية التدريبية.

يُذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين عَمِلت على رسم الخطة التنفيذية لأكاديمية الهيئة خلال العام الجاري 2022م، لإعداد وتقديم الدورات التي تعمل على خدمة القائمين على القطاع والعاملين فيه؛ سعيًا لتطوير الكوادر البشرية في قطاع التشييد والبناء بالمملكة.

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