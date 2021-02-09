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برئاسة المسحل ..  الوفد السعودي يزور مقر الاتحاد القطري لكرة القدم

يحضر نهائي كأس العالم للأندية في الدوحة

قام وفد الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة رئيس المجلس ياسر المسحل، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى مقر الاتحاد القطري لكرة القدم.

وكان في استقبال المسحل لدى وصوله رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والأمين العام منصور الأنصاري، حيث تم خلال الزيارة مناقشة سبل التعاون بين الاتحادين بما يخدم المصالح المشتركة.

ويضم الوفد السعودي كلاً من الرئيس الأسبق للاتحاد أحمد عيد، ونائب رئيس الاتحاد خالد الثبيتي والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم.

وكان الوفد السعودي وصل إلى الدوحة، أمس الاثنين، تلبية للدعوة الكريمة من جانب رئيس الاتحاد القطري، حيث حضر الوفد مباراة الأهلي المصري وبايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، فيما سيحضر المباراة النهائية المقررة الخميس المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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برئاسة المسحل ..  الوفد السعودي يزور مقر الاتحاد القطري لكرة القدم
سبق

قام وفد الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة رئيس المجلس ياسر المسحل، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى مقر الاتحاد القطري لكرة القدم.

وكان في استقبال المسحل لدى وصوله رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والأمين العام منصور الأنصاري، حيث تم خلال الزيارة مناقشة سبل التعاون بين الاتحادين بما يخدم المصالح المشتركة.

ويضم الوفد السعودي كلاً من الرئيس الأسبق للاتحاد أحمد عيد، ونائب رئيس الاتحاد خالد الثبيتي والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم.

وكان الوفد السعودي وصل إلى الدوحة، أمس الاثنين، تلبية للدعوة الكريمة من جانب رئيس الاتحاد القطري، حيث حضر الوفد مباراة الأهلي المصري وبايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، فيما سيحضر المباراة النهائية المقررة الخميس المقبل.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
08:57 PM

برئاسة المسحل ..  الوفد السعودي يزور مقر الاتحاد القطري لكرة القدم

يحضر نهائي كأس العالم للأندية في الدوحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام وفد الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة رئيس المجلس ياسر المسحل، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى مقر الاتحاد القطري لكرة القدم.

وكان في استقبال المسحل لدى وصوله رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والأمين العام منصور الأنصاري، حيث تم خلال الزيارة مناقشة سبل التعاون بين الاتحادين بما يخدم المصالح المشتركة.

ويضم الوفد السعودي كلاً من الرئيس الأسبق للاتحاد أحمد عيد، ونائب رئيس الاتحاد خالد الثبيتي والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم.

وكان الوفد السعودي وصل إلى الدوحة، أمس الاثنين، تلبية للدعوة الكريمة من جانب رئيس الاتحاد القطري، حيث حضر الوفد مباراة الأهلي المصري وبايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، فيما سيحضر المباراة النهائية المقررة الخميس المقبل.

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