"البواردي" يترأس اجتماع اللجنة العليا المنظمة لمهرجان "فلفل شقراء"

يتزامن مع مهرجان الصيف.. وشدد على الالتزام بالاحترازات الوقائية

رأس محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي في مكتبه، اجتماع اللجنة العليا المنظمة لمهرجان "فلفل شقراء" الأول، وفعاليات "صيف شقراء" لعام ١٤٤٢هـ والتي ستقام في قاعة البلدية خلال شهر ذي القعدة.

وفي بداية الاجتماع تم مناقشة الاستعدادات لإقامة مهرجان فلفل شقراء الأول، الذي سوف يقام بتاريخ ٧/ ١١/ ١٤٤٢هـ لمدة (١٠) أيام في قاعة احتفالات البلدية الواقعة بجوار نادي الوشم الرياضي؛ حيث سيشهد عرضًا للفلفل، ومزادًا إلكترونيًّا، وتسويقًا إلكترونيًّا، وسيكون هناك بيع جملة وتجزئة في المهرجان، وبرامج متنوعة مع توفر خدمات التغليف والشحن.

وأكد البواردي ضرورة تضافر الجهود والتعاون مع الجهات ذات العلاقة من أجل إنجاح المهرجان.

ويتزامن مهرجان "فلفل شقراء" الأول مع فعاليات "صيف شقراء" لعام ١٤٤٢هـ؛ حيث تبدأ فعاليات مهرجان "صيف شقراء" في ١/ ١١ وتستمر لمدة شهر في الساحات الخارجية لقاعة البلدية، وتشتمل على فعاليات متنوعة (أسر منتجة، فود ترك، نقاط بيع، كافيهات، مطاعم، ألعاب أطفال، برامج ومسابقات ترفيهية، هدايا، جوائز، عربات خيول، دبابات) مع مشاركة الطيران الشراعي، وجلسات متعددة.

وشدد البواردي على الالتزام التام بتطبيق الاحترازات وفق الاشتراطات الصحية المنظمة للوقاية من مرض كورونا (كوفيد 9)، والمبلغة من قِبَل وزارة الصحة. إضافة إلى تحقيق الانضباط الأمني خلال أيام المهرجان بتوفير حراسات أمنية.

حضر الاجتماع وكيل محافظة شقراء مسلط بن ناصر بن سعيدان. ورئيس البلدية المهندس عبدالمحسن الحمادي، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس محمد أبا حسين، وعضو المجلس المحلي عبدالرحمن المهنا، ورجل الأعمال أحمد الصميت، والمهندس علي السبيعي، وأمين لجنة التنمية السياحية نايف المطيري، والمدير التنفيذي لمؤسسة رمال الغضا يوسف الضاري مشغل المهرجان.