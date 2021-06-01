النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البواردي" يترأس اجتماع اللجنة العليا المنظمة لمهرجان "فلفل شقراء"

يتزامن مع مهرجان الصيف.. وشدد على الالتزام بالاحترازات الوقائية

رأس محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي في مكتبه، اجتماع اللجنة العليا المنظمة لمهرجان "فلفل شقراء" الأول، وفعاليات "صيف شقراء" لعام ١٤٤٢هـ والتي ستقام في قاعة البلدية خلال شهر ذي القعدة.

وفي بداية الاجتماع تم مناقشة الاستعدادات لإقامة مهرجان فلفل شقراء الأول، الذي سوف يقام بتاريخ ٧/ ١١/ ١٤٤٢هـ لمدة (١٠) أيام في قاعة احتفالات البلدية الواقعة بجوار نادي الوشم الرياضي؛ حيث سيشهد عرضًا للفلفل، ومزادًا إلكترونيًّا، وتسويقًا إلكترونيًّا، وسيكون هناك بيع جملة وتجزئة في المهرجان، وبرامج متنوعة مع توفر خدمات التغليف والشحن.

وأكد البواردي ضرورة تضافر الجهود والتعاون مع الجهات ذات العلاقة من أجل إنجاح المهرجان.

ويتزامن مهرجان "فلفل شقراء" الأول مع فعاليات "صيف شقراء" لعام ١٤٤٢هـ؛ حيث تبدأ فعاليات مهرجان "صيف شقراء" في ١/ ١١ وتستمر لمدة شهر في الساحات الخارجية لقاعة البلدية، وتشتمل على فعاليات متنوعة (أسر منتجة، فود ترك، نقاط بيع، كافيهات، مطاعم، ألعاب أطفال، برامج ومسابقات ترفيهية، هدايا، جوائز، عربات خيول، دبابات) مع مشاركة الطيران الشراعي، وجلسات متعددة.

وشدد البواردي على الالتزام التام بتطبيق الاحترازات وفق الاشتراطات الصحية المنظمة للوقاية من مرض كورونا (كوفيد 9)، والمبلغة من قِبَل وزارة الصحة. إضافة إلى تحقيق الانضباط الأمني خلال أيام المهرجان بتوفير حراسات أمنية.

حضر الاجتماع وكيل محافظة شقراء مسلط بن ناصر بن سعيدان. ورئيس البلدية المهندس عبدالمحسن الحمادي، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس محمد أبا حسين، وعضو المجلس المحلي عبدالرحمن المهنا، ورجل الأعمال أحمد الصميت، والمهندس علي السبيعي، وأمين لجنة التنمية السياحية نايف المطيري، والمدير التنفيذي لمؤسسة رمال الغضا يوسف الضاري مشغل المهرجان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البواردي" يترأس اجتماع اللجنة العليا المنظمة لمهرجان "فلفل شقراء"
سبق

رأس محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي في مكتبه، اجتماع اللجنة العليا المنظمة لمهرجان "فلفل شقراء" الأول، وفعاليات "صيف شقراء" لعام ١٤٤٢هـ والتي ستقام في قاعة البلدية خلال شهر ذي القعدة.

وفي بداية الاجتماع تم مناقشة الاستعدادات لإقامة مهرجان فلفل شقراء الأول، الذي سوف يقام بتاريخ ٧/ ١١/ ١٤٤٢هـ لمدة (١٠) أيام في قاعة احتفالات البلدية الواقعة بجوار نادي الوشم الرياضي؛ حيث سيشهد عرضًا للفلفل، ومزادًا إلكترونيًّا، وتسويقًا إلكترونيًّا، وسيكون هناك بيع جملة وتجزئة في المهرجان، وبرامج متنوعة مع توفر خدمات التغليف والشحن.

وأكد البواردي ضرورة تضافر الجهود والتعاون مع الجهات ذات العلاقة من أجل إنجاح المهرجان.

ويتزامن مهرجان "فلفل شقراء" الأول مع فعاليات "صيف شقراء" لعام ١٤٤٢هـ؛ حيث تبدأ فعاليات مهرجان "صيف شقراء" في ١/ ١١ وتستمر لمدة شهر في الساحات الخارجية لقاعة البلدية، وتشتمل على فعاليات متنوعة (أسر منتجة، فود ترك، نقاط بيع، كافيهات، مطاعم، ألعاب أطفال، برامج ومسابقات ترفيهية، هدايا، جوائز، عربات خيول، دبابات) مع مشاركة الطيران الشراعي، وجلسات متعددة.

وشدد البواردي على الالتزام التام بتطبيق الاحترازات وفق الاشتراطات الصحية المنظمة للوقاية من مرض كورونا (كوفيد 9)، والمبلغة من قِبَل وزارة الصحة. إضافة إلى تحقيق الانضباط الأمني خلال أيام المهرجان بتوفير حراسات أمنية.

حضر الاجتماع وكيل محافظة شقراء مسلط بن ناصر بن سعيدان. ورئيس البلدية المهندس عبدالمحسن الحمادي، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس محمد أبا حسين، وعضو المجلس المحلي عبدالرحمن المهنا، ورجل الأعمال أحمد الصميت، والمهندس علي السبيعي، وأمين لجنة التنمية السياحية نايف المطيري، والمدير التنفيذي لمؤسسة رمال الغضا يوسف الضاري مشغل المهرجان.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
10:51 AM

"البواردي" يترأس اجتماع اللجنة العليا المنظمة لمهرجان "فلفل شقراء"

يتزامن مع مهرجان الصيف.. وشدد على الالتزام بالاحترازات الوقائية

A A A
فلاح الجوفان - شقراء
0
561

رأس محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي في مكتبه، اجتماع اللجنة العليا المنظمة لمهرجان "فلفل شقراء" الأول، وفعاليات "صيف شقراء" لعام ١٤٤٢هـ والتي ستقام في قاعة البلدية خلال شهر ذي القعدة.

وفي بداية الاجتماع تم مناقشة الاستعدادات لإقامة مهرجان فلفل شقراء الأول، الذي سوف يقام بتاريخ ٧/ ١١/ ١٤٤٢هـ لمدة (١٠) أيام في قاعة احتفالات البلدية الواقعة بجوار نادي الوشم الرياضي؛ حيث سيشهد عرضًا للفلفل، ومزادًا إلكترونيًّا، وتسويقًا إلكترونيًّا، وسيكون هناك بيع جملة وتجزئة في المهرجان، وبرامج متنوعة مع توفر خدمات التغليف والشحن.

وأكد البواردي ضرورة تضافر الجهود والتعاون مع الجهات ذات العلاقة من أجل إنجاح المهرجان.

ويتزامن مهرجان "فلفل شقراء" الأول مع فعاليات "صيف شقراء" لعام ١٤٤٢هـ؛ حيث تبدأ فعاليات مهرجان "صيف شقراء" في ١/ ١١ وتستمر لمدة شهر في الساحات الخارجية لقاعة البلدية، وتشتمل على فعاليات متنوعة (أسر منتجة، فود ترك، نقاط بيع، كافيهات، مطاعم، ألعاب أطفال، برامج ومسابقات ترفيهية، هدايا، جوائز، عربات خيول، دبابات) مع مشاركة الطيران الشراعي، وجلسات متعددة.

وشدد البواردي على الالتزام التام بتطبيق الاحترازات وفق الاشتراطات الصحية المنظمة للوقاية من مرض كورونا (كوفيد 9)، والمبلغة من قِبَل وزارة الصحة. إضافة إلى تحقيق الانضباط الأمني خلال أيام المهرجان بتوفير حراسات أمنية.

حضر الاجتماع وكيل محافظة شقراء مسلط بن ناصر بن سعيدان. ورئيس البلدية المهندس عبدالمحسن الحمادي، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس محمد أبا حسين، وعضو المجلس المحلي عبدالرحمن المهنا، ورجل الأعمال أحمد الصميت، والمهندس علي السبيعي، وأمين لجنة التنمية السياحية نايف المطيري، والمدير التنفيذي لمؤسسة رمال الغضا يوسف الضاري مشغل المهرجان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,221
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,845
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,778
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,462

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة