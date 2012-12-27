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"العين" يكرم "التعاون".. و"الوحدة" يتجاوز "أبها" ويقفز للمركز الخامس

في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

خطف الوحدة فوزاً ثميناً من أمام نظيره أبها بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الأحد على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في المحالة.
الشوط الأول انتهى بتقدم الوحدة بهدف أحمد عبده عند الدقيقة 40.
ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني، حيث حافظ الوحدة على تقدمه حتى صافرة النهاية.
بتلك النتيجة قفز الوحدة للمركز الخامس برصيد 15 نقطة، وأبها في المركز الـ 12 برصيد 11 نقطة.

العين- التعاون

على ملعب مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية في الباحة واصل العين حضوره وتألقه، وخطف 3 نقاط ثمينة من أمام ضيفه التعاون بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الأحد.
الشوط الأول انتهى بتقدم العين بهدف اللاعب "خوانبي " عند الدقيقة 16.
واستطاع العين الحفاظ على تقدمه حتى نهاية الـ 90 دقيقة.
بتلك النتيجة صعد العين للمركز الـ 14 برصيد 10 نقاط، وبقي التعاون سادساً بـ14 نقطة.

العين التعاون الوحدة أبها دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"العين" يكرم "التعاون".. و"الوحدة" يتجاوز "أبها" ويقفز للمركز الخامس
سبق

خطف الوحدة فوزاً ثميناً من أمام نظيره أبها بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الأحد على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في المحالة.
الشوط الأول انتهى بتقدم الوحدة بهدف أحمد عبده عند الدقيقة 40.
ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني، حيث حافظ الوحدة على تقدمه حتى صافرة النهاية.
بتلك النتيجة قفز الوحدة للمركز الخامس برصيد 15 نقطة، وأبها في المركز الـ 12 برصيد 11 نقطة.

العين- التعاون

على ملعب مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية في الباحة واصل العين حضوره وتألقه، وخطف 3 نقاط ثمينة من أمام ضيفه التعاون بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الأحد.
الشوط الأول انتهى بتقدم العين بهدف اللاعب "خوانبي " عند الدقيقة 16.
واستطاع العين الحفاظ على تقدمه حتى نهاية الـ 90 دقيقة.
بتلك النتيجة صعد العين للمركز الـ 14 برصيد 10 نقاط، وبقي التعاون سادساً بـ14 نقطة.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
06:15 PM
اخر تعديل
27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
07:25 PM

"العين" يكرم "التعاون".. و"الوحدة" يتجاوز "أبها" ويقفز للمركز الخامس

في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

A A A
أحمد سرور - الرياض
4
1,195

خطف الوحدة فوزاً ثميناً من أمام نظيره أبها بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الأحد على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في المحالة.
الشوط الأول انتهى بتقدم الوحدة بهدف أحمد عبده عند الدقيقة 40.
ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني، حيث حافظ الوحدة على تقدمه حتى صافرة النهاية.
بتلك النتيجة قفز الوحدة للمركز الخامس برصيد 15 نقطة، وأبها في المركز الـ 12 برصيد 11 نقطة.

العين- التعاون

على ملعب مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية في الباحة واصل العين حضوره وتألقه، وخطف 3 نقاط ثمينة من أمام ضيفه التعاون بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الأحد.
الشوط الأول انتهى بتقدم العين بهدف اللاعب "خوانبي " عند الدقيقة 16.
واستطاع العين الحفاظ على تقدمه حتى نهاية الـ 90 دقيقة.
بتلك النتيجة صعد العين للمركز الـ 14 برصيد 10 نقاط، وبقي التعاون سادساً بـ14 نقطة.

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