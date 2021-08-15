النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

زرعتها ميليشيا الحوثي.. "مسام" ينتزع 1.882 لغمًا باليمن في أسبوع

بعشوائية في المناطق السكنية والمدارس والطرقات في مختلف المحافظات

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده في حفظ حياة الآلاف من الأبرياء اليمنيين، من خلال مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي بعشوائية في المناطق السكنية والمدارس والطرقات في مختلف محافظات اليمن.

وتمكّن المشروع خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس 2021م من انتزاع 1.882 لغمًا، تنوعت ما بين 8 ألغام مضادّة للأفراد، و1.469 لغمًا مضادًّا للدبابات، و403 ذخائر غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين.

ونُزع في محافظة عدن 12 لغمًا مضادًّا للدبابات، وفي مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف تم نزع 1.302 لغمًا مضادًّا للدبابات وذخيرتين غير متفجرتين وعبوتين ناسفتين، وبمديرية قعطبة بمحافظة الضالع نُزع 5 ألغام مضادة للدبابات، إضافة إلى نزع 9 ألغام مضادة للدبابات و6 ذخائر غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وفي مديرية المضاربة بمحافظة لحج تمكن فريق "مسام" من نزع 9 ألغام مضادة للدبابات، إلى جانب نزع لغمين مضادين للدبابات و69 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المسيمير بالمحافظة ذاتها.

وفي مديرية الرحبة بمحافظة مأرب جرى نزع 10 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة غير متفجرة واحدة، كما نجح فريق "مسام" بمحافظة شبوة في نزع 9 ألغام مضادّة للدبابات و158 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق، وبمديرية بيحان نُزع لغم واحد مضادّ للدبابات، وبمديرية عسيلان تمكن الفريق من نزع 13 لغمًا مضادًّا للدبابات.

وفي محافظة تعز تمكّن الفريق من نزع 8 ألغام مضادة للدبابات في مديرية الوازعية، فيما نزع 13 لغمًا مضادًّا للدبابات و4 ذخائر غير متفجرة في مديرية المخا، إضافة إلى نزع 4 ألغام مضادّة للأفراد و29 لغمًا مضادًّا للدبابات و160 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، إلى جانب نزع 4 ألغام مضادة للأفراد و47 لغمًا مضادًّا للدبابات و3 ذخائر غير متفجرة في مديرية ذباب.

‎وبذلك يبلغ إجمالي الألغام المنزوعة منذ بداية المشروع 268 ألفًا و334 لغمًا، في حين يواصل الفريق تطهير الأراضي اليمنية والتصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
زرعتها ميليشيا الحوثي.. "مسام" ينتزع 1.882 لغمًا باليمن في أسبوع
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده في حفظ حياة الآلاف من الأبرياء اليمنيين، من خلال مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي بعشوائية في المناطق السكنية والمدارس والطرقات في مختلف محافظات اليمن.

وتمكّن المشروع خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس 2021م من انتزاع 1.882 لغمًا، تنوعت ما بين 8 ألغام مضادّة للأفراد، و1.469 لغمًا مضادًّا للدبابات، و403 ذخائر غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين.

ونُزع في محافظة عدن 12 لغمًا مضادًّا للدبابات، وفي مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف تم نزع 1.302 لغمًا مضادًّا للدبابات وذخيرتين غير متفجرتين وعبوتين ناسفتين، وبمديرية قعطبة بمحافظة الضالع نُزع 5 ألغام مضادة للدبابات، إضافة إلى نزع 9 ألغام مضادة للدبابات و6 ذخائر غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وفي مديرية المضاربة بمحافظة لحج تمكن فريق "مسام" من نزع 9 ألغام مضادة للدبابات، إلى جانب نزع لغمين مضادين للدبابات و69 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المسيمير بالمحافظة ذاتها.

وفي مديرية الرحبة بمحافظة مأرب جرى نزع 10 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة غير متفجرة واحدة، كما نجح فريق "مسام" بمحافظة شبوة في نزع 9 ألغام مضادّة للدبابات و158 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق، وبمديرية بيحان نُزع لغم واحد مضادّ للدبابات، وبمديرية عسيلان تمكن الفريق من نزع 13 لغمًا مضادًّا للدبابات.

وفي محافظة تعز تمكّن الفريق من نزع 8 ألغام مضادة للدبابات في مديرية الوازعية، فيما نزع 13 لغمًا مضادًّا للدبابات و4 ذخائر غير متفجرة في مديرية المخا، إضافة إلى نزع 4 ألغام مضادّة للأفراد و29 لغمًا مضادًّا للدبابات و160 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، إلى جانب نزع 4 ألغام مضادة للأفراد و47 لغمًا مضادًّا للدبابات و3 ذخائر غير متفجرة في مديرية ذباب.

‎وبذلك يبلغ إجمالي الألغام المنزوعة منذ بداية المشروع 268 ألفًا و334 لغمًا، في حين يواصل الفريق تطهير الأراضي اليمنية والتصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
05:14 PM

زرعتها ميليشيا الحوثي.. "مسام" ينتزع 1.882 لغمًا باليمن في أسبوع

بعشوائية في المناطق السكنية والمدارس والطرقات في مختلف المحافظات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
128

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده في حفظ حياة الآلاف من الأبرياء اليمنيين، من خلال مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي بعشوائية في المناطق السكنية والمدارس والطرقات في مختلف محافظات اليمن.

وتمكّن المشروع خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس 2021م من انتزاع 1.882 لغمًا، تنوعت ما بين 8 ألغام مضادّة للأفراد، و1.469 لغمًا مضادًّا للدبابات، و403 ذخائر غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين.

ونُزع في محافظة عدن 12 لغمًا مضادًّا للدبابات، وفي مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف تم نزع 1.302 لغمًا مضادًّا للدبابات وذخيرتين غير متفجرتين وعبوتين ناسفتين، وبمديرية قعطبة بمحافظة الضالع نُزع 5 ألغام مضادة للدبابات، إضافة إلى نزع 9 ألغام مضادة للدبابات و6 ذخائر غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وفي مديرية المضاربة بمحافظة لحج تمكن فريق "مسام" من نزع 9 ألغام مضادة للدبابات، إلى جانب نزع لغمين مضادين للدبابات و69 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المسيمير بالمحافظة ذاتها.

وفي مديرية الرحبة بمحافظة مأرب جرى نزع 10 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة غير متفجرة واحدة، كما نجح فريق "مسام" بمحافظة شبوة في نزع 9 ألغام مضادّة للدبابات و158 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق، وبمديرية بيحان نُزع لغم واحد مضادّ للدبابات، وبمديرية عسيلان تمكن الفريق من نزع 13 لغمًا مضادًّا للدبابات.

وفي محافظة تعز تمكّن الفريق من نزع 8 ألغام مضادة للدبابات في مديرية الوازعية، فيما نزع 13 لغمًا مضادًّا للدبابات و4 ذخائر غير متفجرة في مديرية المخا، إضافة إلى نزع 4 ألغام مضادّة للأفراد و29 لغمًا مضادًّا للدبابات و160 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، إلى جانب نزع 4 ألغام مضادة للأفراد و47 لغمًا مضادًّا للدبابات و3 ذخائر غير متفجرة في مديرية ذباب.

‎وبذلك يبلغ إجمالي الألغام المنزوعة منذ بداية المشروع 268 ألفًا و334 لغمًا، في حين يواصل الفريق تطهير الأراضي اليمنية والتصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,754
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,357
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,636
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,365

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة