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"تعليم شقراء" يعقد اجتماعاً "عن بُعد" لمتابعة سير العملية الدراسية

عقدت إدارة التعليم بمحافظة شقراء، اجتماعًا مع اللجنة التوجيهية لمتابعة الدراسة عن بُعد؛ لاستعراض ما تحقّق من إنجازات خلال المدة الماضية، ومناقشة أهمية المرحلة القادمة وأبرز المتطلبات التي يحتاجها الميدان التعليمي في اختبارات منتصف العام الدراسي.

وحث مدير تعليم شقراء د. خالد الشبانة، على الالتزام بمواصلة تعزيز التعليم عن بعد، مبيناً الجهود التي تبذلها الدولة ممثلة في وزارة التعليم بتوفير جميع الإمكانات لمعالجة الاضطرابات التي طرأت على هذا المجال في ظل جائحة كورونا، وضمان استمرارية التعليم، ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب والدروس المستفادة من تجربة التعليم عن بعد، وتعميمها ونشرها من خلال مسابقة مدرستي الرقمية.

وقدم مدير التعليم الشكر لجميع اللجان وفرق العمل، مثمنًا الجهود الموفقة في تذليل جميع الصعوبات التي تواجه الطلبة لدخول منصة "مدرستي"، مؤكدًا على بذل المزيد من العمل خلال المدة المقبلة.

إدارة التعليم محافظة شقراء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم شقراء" يعقد اجتماعاً "عن بُعد" لمتابعة سير العملية الدراسية
سبق

عقدت إدارة التعليم بمحافظة شقراء، اجتماعًا مع اللجنة التوجيهية لمتابعة الدراسة عن بُعد؛ لاستعراض ما تحقّق من إنجازات خلال المدة الماضية، ومناقشة أهمية المرحلة القادمة وأبرز المتطلبات التي يحتاجها الميدان التعليمي في اختبارات منتصف العام الدراسي.

وحث مدير تعليم شقراء د. خالد الشبانة، على الالتزام بمواصلة تعزيز التعليم عن بعد، مبيناً الجهود التي تبذلها الدولة ممثلة في وزارة التعليم بتوفير جميع الإمكانات لمعالجة الاضطرابات التي طرأت على هذا المجال في ظل جائحة كورونا، وضمان استمرارية التعليم، ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب والدروس المستفادة من تجربة التعليم عن بعد، وتعميمها ونشرها من خلال مسابقة مدرستي الرقمية.

وقدم مدير التعليم الشكر لجميع اللجان وفرق العمل، مثمنًا الجهود الموفقة في تذليل جميع الصعوبات التي تواجه الطلبة لدخول منصة "مدرستي"، مؤكدًا على بذل المزيد من العمل خلال المدة المقبلة.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
03:26 PM

"تعليم شقراء" يعقد اجتماعاً "عن بُعد" لمتابعة سير العملية الدراسية

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فلاح الجوفان - شقراء
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عقدت إدارة التعليم بمحافظة شقراء، اجتماعًا مع اللجنة التوجيهية لمتابعة الدراسة عن بُعد؛ لاستعراض ما تحقّق من إنجازات خلال المدة الماضية، ومناقشة أهمية المرحلة القادمة وأبرز المتطلبات التي يحتاجها الميدان التعليمي في اختبارات منتصف العام الدراسي.

وحث مدير تعليم شقراء د. خالد الشبانة، على الالتزام بمواصلة تعزيز التعليم عن بعد، مبيناً الجهود التي تبذلها الدولة ممثلة في وزارة التعليم بتوفير جميع الإمكانات لمعالجة الاضطرابات التي طرأت على هذا المجال في ظل جائحة كورونا، وضمان استمرارية التعليم، ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب والدروس المستفادة من تجربة التعليم عن بعد، وتعميمها ونشرها من خلال مسابقة مدرستي الرقمية.

وقدم مدير التعليم الشكر لجميع اللجان وفرق العمل، مثمنًا الجهود الموفقة في تذليل جميع الصعوبات التي تواجه الطلبة لدخول منصة "مدرستي"، مؤكدًا على بذل المزيد من العمل خلال المدة المقبلة.

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