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بحضور "نقشبندي".. 13 رمضان موعد الإعلان عن جائزة زاهد قدسي

الجائزة الوحيدة التي تقدم للمعلقين الرياضيين في العالم العربي

تقرر أن تُسلَّم جائزة التعليق الرياضي، والتي تحمل اسم - الراحل - زاهد قدسي في نسختها الـ17، في الـ 13 من رمضان الجاري في الرياض، بحضور الدكتور نبيل نقشبندي، رئيس اللجنة المشرفة. وتقرر أن يكون الحفل مبسطًا، نظرًا لظروف جائحة كورونا، على أن يتم الالتزام بالبروتوكولات الاحترازية .
يشار إلى أن جائزة زاهد قدسي للتعليق الرياضي انطلقت في العام 2004، وفاءً لصاحبها وتكريمًا للمعلقين المتميزين، وفاز بها 16 معلقًا في النسخ السابقة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بحضور "نقشبندي".. 13 رمضان موعد الإعلان عن جائزة زاهد قدسي
سبق

تقرر أن تُسلَّم جائزة التعليق الرياضي، والتي تحمل اسم - الراحل - زاهد قدسي في نسختها الـ17، في الـ 13 من رمضان الجاري في الرياض، بحضور الدكتور نبيل نقشبندي، رئيس اللجنة المشرفة. وتقرر أن يكون الحفل مبسطًا، نظرًا لظروف جائحة كورونا، على أن يتم الالتزام بالبروتوكولات الاحترازية .
يشار إلى أن جائزة زاهد قدسي للتعليق الرياضي انطلقت في العام 2004، وفاءً لصاحبها وتكريمًا للمعلقين المتميزين، وفاز بها 16 معلقًا في النسخ السابقة.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
02:51 PM

بحضور "نقشبندي".. 13 رمضان موعد الإعلان عن جائزة زاهد قدسي

الجائزة الوحيدة التي تقدم للمعلقين الرياضيين في العالم العربي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقرر أن تُسلَّم جائزة التعليق الرياضي، والتي تحمل اسم - الراحل - زاهد قدسي في نسختها الـ17، في الـ 13 من رمضان الجاري في الرياض، بحضور الدكتور نبيل نقشبندي، رئيس اللجنة المشرفة. وتقرر أن يكون الحفل مبسطًا، نظرًا لظروف جائحة كورونا، على أن يتم الالتزام بالبروتوكولات الاحترازية .
يشار إلى أن جائزة زاهد قدسي للتعليق الرياضي انطلقت في العام 2004، وفاءً لصاحبها وتكريمًا للمعلقين المتميزين، وفاز بها 16 معلقًا في النسخ السابقة.

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