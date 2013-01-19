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دور الـ32 من كأس الملك: الاتفاق يتخم شباك الأمجاد بتسعة أهداف

أتخم فريق الاتفاق شباك ضيفه فريق الأمجاد (درجة ثالثة ) بتسعة أهداف مقابل هدف ليحجز بذلك مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس الملك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن مواجهات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

تتناوب على تسجيل أهداف الاتفاق كل من هزاع الهزاع من ثلاثة أهداف (هاتريك) بالدقائق (4 و66 و86) والنجم كريستيان غوانكا هدفين بالدقائق (75 و83)، والنجم التونسي أحمد عكايشي(56و64)، وسعد خيري بالدقيقة 42 والمدافع حسين السيد بالدقيقة 80، فيما سجل هدف الأمجاد نزار فرجي بالدقيقة 78 من زمن اللقاء.

وسيلاقي الاتفاق في الدور المقبل فريق القيصومة المتأهل على حساب الفتح بعدما تغلب عليه بثلاثية نظيفة في مدينة حفر الباطن.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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دور الـ32 من كأس الملك: الاتفاق يتخم شباك الأمجاد بتسعة أهداف
سبق

أتخم فريق الاتفاق شباك ضيفه فريق الأمجاد (درجة ثالثة ) بتسعة أهداف مقابل هدف ليحجز بذلك مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس الملك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن مواجهات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

تتناوب على تسجيل أهداف الاتفاق كل من هزاع الهزاع من ثلاثة أهداف (هاتريك) بالدقائق (4 و66 و86) والنجم كريستيان غوانكا هدفين بالدقائق (75 و83)، والنجم التونسي أحمد عكايشي(56و64)، وسعد خيري بالدقيقة 42 والمدافع حسين السيد بالدقيقة 80، فيما سجل هدف الأمجاد نزار فرجي بالدقيقة 78 من زمن اللقاء.

وسيلاقي الاتفاق في الدور المقبل فريق القيصومة المتأهل على حساب الفتح بعدما تغلب عليه بثلاثية نظيفة في مدينة حفر الباطن.

18 يناير 2019 - 12 جمادى الأول 1440
05:35 PM
اخر تعديل
19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
02:12 AM

دور الـ32 من كأس الملك: الاتفاق يتخم شباك الأمجاد بتسعة أهداف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أتخم فريق الاتفاق شباك ضيفه فريق الأمجاد (درجة ثالثة ) بتسعة أهداف مقابل هدف ليحجز بذلك مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس الملك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن مواجهات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

تتناوب على تسجيل أهداف الاتفاق كل من هزاع الهزاع من ثلاثة أهداف (هاتريك) بالدقائق (4 و66 و86) والنجم كريستيان غوانكا هدفين بالدقائق (75 و83)، والنجم التونسي أحمد عكايشي(56و64)، وسعد خيري بالدقيقة 42 والمدافع حسين السيد بالدقيقة 80، فيما سجل هدف الأمجاد نزار فرجي بالدقيقة 78 من زمن اللقاء.

وسيلاقي الاتفاق في الدور المقبل فريق القيصومة المتأهل على حساب الفتح بعدما تغلب عليه بثلاثية نظيفة في مدينة حفر الباطن.

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