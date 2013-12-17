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عبر سلسلة فعاليات.. "التعليم" تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

للتأكيد على دورها في بناء جسور التواصل بين الثقافات والشعوب

تحتفي وزارة التعليم باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف يوم غد السبت 18 ديسمبر تحت شعار "اللغة العربية والتواصل الحضاري"؛ للتأكيد على دورها التاريخي في بناء جسور التواصل بين الثقافات والشعوب، وإسهاماتها المتعددة في المعرفة والعلوم، وتعزيز الهوية، والتنوّع الثقافي، والحوار والسلام العالمي.

وتنظم وزارة التعليم الأحد المقبل بمقرها احتفالية خاصة باليوم العالمي للغة العربية تحت رعاية وزير التعليم؛ لإبراز جهود المملكة في خدمة اللغة العربية، ومساهمتها في نشر علومها وثقافتها، وتوفير المنح الدراسية للمستفيدين من جميع أنحاء العالم.

وأكدت الوزارة أهمية تفعيل المشاركة في اليوم العالمي للغة العربية في إدارات التعليم، والمدارس، والجامعات، والملحقيات الثقافية، والمدارس السعودية في الخارج، وإقامة الأنشطة والفعاليات التي تعزز من الاهتمام باللغة العربية، سواءً حضورياً أو عن بُعد من خلال منصتي "مدرستي" و"روضتي"، إلى جانب قنوات عين التعليمية.

وتبذل الوزارة جهودًا كبيرة لخدمة اللغة العربية وإبراز مكانتها، حيث تواصل العمل على تطوير مناهج اللغة العربية، وزيادة الإثراءات والتطبيقات اللغوية في المناهج الدراسية، وتعزيز مهارات الفهم القرائي للطلبة من خلال تخصيص خمس إلى عشر دقائق للقراءة والكتابة مع بداية الحصة الدراسية، إلى جانب التنظيم والمشاركة في المسابقات والفعاليات الخاصة بالخط العربي واللغة العربية، وترسيخ استخدامها في المنشآت التعليمية كلغة تواصل، وتشجيع الترجمة العلمية من اللغات الأجنبية إلى العربية، إضافة إلى إنشاء كليات وأقسام خاصة بها في الجامعات الحكومية والأهلية.

وتقدم وزارة التعليم مبادرات وبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في المدارس السعودية بالخارج، وبعثات التعليم في الدول المضيفة، إضافة إلى افتتاح المعاهد خارجياً، وخدمة المبتعثين وأبنائهم والجاليات العربية والإسلامية، والتعريف بالثقافة العربية على نطاق واسع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر سلسلة فعاليات.. "التعليم" تحتفي باليوم العالمي للغة العربية
سبق

تحتفي وزارة التعليم باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف يوم غد السبت 18 ديسمبر تحت شعار "اللغة العربية والتواصل الحضاري"؛ للتأكيد على دورها التاريخي في بناء جسور التواصل بين الثقافات والشعوب، وإسهاماتها المتعددة في المعرفة والعلوم، وتعزيز الهوية، والتنوّع الثقافي، والحوار والسلام العالمي.

وتنظم وزارة التعليم الأحد المقبل بمقرها احتفالية خاصة باليوم العالمي للغة العربية تحت رعاية وزير التعليم؛ لإبراز جهود المملكة في خدمة اللغة العربية، ومساهمتها في نشر علومها وثقافتها، وتوفير المنح الدراسية للمستفيدين من جميع أنحاء العالم.

وأكدت الوزارة أهمية تفعيل المشاركة في اليوم العالمي للغة العربية في إدارات التعليم، والمدارس، والجامعات، والملحقيات الثقافية، والمدارس السعودية في الخارج، وإقامة الأنشطة والفعاليات التي تعزز من الاهتمام باللغة العربية، سواءً حضورياً أو عن بُعد من خلال منصتي "مدرستي" و"روضتي"، إلى جانب قنوات عين التعليمية.

وتبذل الوزارة جهودًا كبيرة لخدمة اللغة العربية وإبراز مكانتها، حيث تواصل العمل على تطوير مناهج اللغة العربية، وزيادة الإثراءات والتطبيقات اللغوية في المناهج الدراسية، وتعزيز مهارات الفهم القرائي للطلبة من خلال تخصيص خمس إلى عشر دقائق للقراءة والكتابة مع بداية الحصة الدراسية، إلى جانب التنظيم والمشاركة في المسابقات والفعاليات الخاصة بالخط العربي واللغة العربية، وترسيخ استخدامها في المنشآت التعليمية كلغة تواصل، وتشجيع الترجمة العلمية من اللغات الأجنبية إلى العربية، إضافة إلى إنشاء كليات وأقسام خاصة بها في الجامعات الحكومية والأهلية.

وتقدم وزارة التعليم مبادرات وبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في المدارس السعودية بالخارج، وبعثات التعليم في الدول المضيفة، إضافة إلى افتتاح المعاهد خارجياً، وخدمة المبتعثين وأبنائهم والجاليات العربية والإسلامية، والتعريف بالثقافة العربية على نطاق واسع.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
03:33 PM

عبر سلسلة فعاليات.. "التعليم" تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

للتأكيد على دورها في بناء جسور التواصل بين الثقافات والشعوب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تحتفي وزارة التعليم باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف يوم غد السبت 18 ديسمبر تحت شعار "اللغة العربية والتواصل الحضاري"؛ للتأكيد على دورها التاريخي في بناء جسور التواصل بين الثقافات والشعوب، وإسهاماتها المتعددة في المعرفة والعلوم، وتعزيز الهوية، والتنوّع الثقافي، والحوار والسلام العالمي.

وتنظم وزارة التعليم الأحد المقبل بمقرها احتفالية خاصة باليوم العالمي للغة العربية تحت رعاية وزير التعليم؛ لإبراز جهود المملكة في خدمة اللغة العربية، ومساهمتها في نشر علومها وثقافتها، وتوفير المنح الدراسية للمستفيدين من جميع أنحاء العالم.

وأكدت الوزارة أهمية تفعيل المشاركة في اليوم العالمي للغة العربية في إدارات التعليم، والمدارس، والجامعات، والملحقيات الثقافية، والمدارس السعودية في الخارج، وإقامة الأنشطة والفعاليات التي تعزز من الاهتمام باللغة العربية، سواءً حضورياً أو عن بُعد من خلال منصتي "مدرستي" و"روضتي"، إلى جانب قنوات عين التعليمية.

وتبذل الوزارة جهودًا كبيرة لخدمة اللغة العربية وإبراز مكانتها، حيث تواصل العمل على تطوير مناهج اللغة العربية، وزيادة الإثراءات والتطبيقات اللغوية في المناهج الدراسية، وتعزيز مهارات الفهم القرائي للطلبة من خلال تخصيص خمس إلى عشر دقائق للقراءة والكتابة مع بداية الحصة الدراسية، إلى جانب التنظيم والمشاركة في المسابقات والفعاليات الخاصة بالخط العربي واللغة العربية، وترسيخ استخدامها في المنشآت التعليمية كلغة تواصل، وتشجيع الترجمة العلمية من اللغات الأجنبية إلى العربية، إضافة إلى إنشاء كليات وأقسام خاصة بها في الجامعات الحكومية والأهلية.

وتقدم وزارة التعليم مبادرات وبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في المدارس السعودية بالخارج، وبعثات التعليم في الدول المضيفة، إضافة إلى افتتاح المعاهد خارجياً، وخدمة المبتعثين وأبنائهم والجاليات العربية والإسلامية، والتعريف بالثقافة العربية على نطاق واسع.

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