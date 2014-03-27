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"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

مجلس التعاون لدول الخليج يتابع التطورات باهتمام بالغ

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، دعم مجلس التعاون لجهود جمهورية مصر العربية لتجاوز الأزمة نحو عودة حركة الملاحة عبر قناة السويس إلى طبيعتها في أقرب وقت.

وذكر أن المجلس يتابع باهتمام بالغ الجهود التي تقوم بها مصر لإنقاذ سفينة الحاويات "إيفر جرين" التي جنحت خلال عبورها قناة السويس.

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"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس
سبق

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، دعم مجلس التعاون لجهود جمهورية مصر العربية لتجاوز الأزمة نحو عودة حركة الملاحة عبر قناة السويس إلى طبيعتها في أقرب وقت.

وذكر أن المجلس يتابع باهتمام بالغ الجهود التي تقوم بها مصر لإنقاذ سفينة الحاويات "إيفر جرين" التي جنحت خلال عبورها قناة السويس.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
04:23 PM

"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

مجلس التعاون لدول الخليج يتابع التطورات باهتمام بالغ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، دعم مجلس التعاون لجهود جمهورية مصر العربية لتجاوز الأزمة نحو عودة حركة الملاحة عبر قناة السويس إلى طبيعتها في أقرب وقت.

وذكر أن المجلس يتابع باهتمام بالغ الجهود التي تقوم بها مصر لإنقاذ سفينة الحاويات "إيفر جرين" التي جنحت خلال عبورها قناة السويس.

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