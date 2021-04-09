أكد المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن كويكبًا صغيرًا مكتشفًا حديثًا سيعبر بالقرب من كوكب الأرض يوم السبت 10 إبريل 2021، يسمى (2021 GT3 )، ويبلغ قُطره 20 مترًا. وأشار إلى أن الكويكب يتحرك بسرعة 24.4 كيلومتر بالثانية، وسيقع على مسافة 104.718.509 كيلومتر؛ ما يعني أنه سيعبر بسلام، ولا يوجد خطر من اصطدامه بكوكبنا، كما أنه لن يكون مشاهَدًا بالعين المجردة. وأوضح أن الكويكب (2021 GT3 ) بحجم الكويكب نفسه الذي اخترق سماء روسيا في فبراير 2013، وتفكك على ارتفاع منخفض، وتحررت منه طاقة عالية جدًّا، تسبب في موجة صدم ناتجة من الانفجار في السماء، أدت لتهشم زجاج المباني، وإصابات بشرية بسبب الزجاج المتطاير. وتصل قطع صغيرة من تلك الصخرة الفضائية إلى سطح الأرض في صورة أحجار نيزكية. وأضاف: "الكويكبات الصغيرة التي تقترب من الأرض من المحتمل أن يتأثر مدارها بجاذبية الأرض، وهو تأثير يطلق عليه (مساعدة الجاذبية)، وتستخدمه وكالات الفضاء للمساعدة في دفع المركبات الفضائية إلى أماكن مختلفة في نظامنا الشمسي". وأشار إلى أنه تستغل مثل هذه الفرص لتعلُّم المزيد حول الكويكبات، مثل طبيعة تكوينها؛ فهذه الأجسام مثل آلة الزمن من مخلفات تشكُّل نظامنا الشمسي، وتحتفظ بالكثير من أسرار تلك الحقبة، ومن الممكن أن تُخبرنا بالمزيد عن أصل كوكبنا. ولفت إلى أن مراقبة حركة الكويكب فرصة ممتازة لاختبار القدرات الدولية على اكتشاف وتعقب الأجسام القريبة من الأرض، وتقييم قدرتنا على الاستجابة معًا لأي تهديد حقيقي في المستقبل.

"فلكية جدة": كويكب صغير سيمرُّ قرب كوكب الأرض السبت صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-09 أكد المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن كويكبًا صغيرًا مكتشفًا حديثًا سيعبر بالقرب من كوكب الأرض يوم السبت 10 إبريل 2021، يسمى (2021 GT3 )، ويبلغ قُطره 20 مترًا.



وأشار إلى أن الكويكب يتحرك بسرعة 24.4 كيلومتر بالثانية، وسيقع على مسافة 104.718.509 كيلومتر؛ ما يعني أنه سيعبر بسلام، ولا يوجد خطر من اصطدامه بكوكبنا، كما أنه لن يكون مشاهَدًا بالعين المجردة.



وأوضح أن الكويكب (2021 GT3 ) بحجم الكويكب نفسه الذي اخترق سماء روسيا في فبراير 2013، وتفكك على ارتفاع منخفض، وتحررت منه طاقة عالية جدًّا، تسبب في موجة صدم ناتجة من الانفجار في السماء، أدت لتهشم زجاج المباني، وإصابات بشرية بسبب الزجاج المتطاير. وتصل قطع صغيرة من تلك الصخرة الفضائية إلى سطح الأرض في صورة أحجار نيزكية.



وأضاف: "الكويكبات الصغيرة التي تقترب من الأرض من المحتمل أن يتأثر مدارها بجاذبية الأرض، وهو تأثير يطلق عليه (مساعدة الجاذبية)، وتستخدمه وكالات الفضاء للمساعدة في دفع المركبات الفضائية إلى أماكن مختلفة في نظامنا الشمسي".



وأشار إلى أنه تستغل مثل هذه الفرص لتعلُّم المزيد حول الكويكبات، مثل طبيعة تكوينها؛ فهذه الأجسام مثل آلة الزمن من مخلفات تشكُّل نظامنا الشمسي، وتحتفظ بالكثير من أسرار تلك الحقبة، ومن الممكن أن تُخبرنا بالمزيد عن أصل كوكبنا.



ولفت إلى أن مراقبة حركة الكويكب فرصة ممتازة لاختبار القدرات الدولية على اكتشاف وتعقب الأجسام القريبة من الأرض، وتقييم قدرتنا على الاستجابة معًا لأي تهديد حقيقي في المستقبل.

09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442 11:57 PM

"فلكية جدة": كويكب صغير سيمرُّ قرب كوكب الأرض السبت أكدت أنه سيعبر بسلام ولا خطر من اصطدامه بها





A A A





0 مشاركة

أكد المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن كويكبًا صغيرًا مكتشفًا حديثًا سيعبر بالقرب من كوكب الأرض يوم السبت 10 إبريل 2021، يسمى (2021 GT3 )، ويبلغ قُطره 20 مترًا.



وأشار إلى أن الكويكب يتحرك بسرعة 24.4 كيلومتر بالثانية، وسيقع على مسافة 104.718.509 كيلومتر؛ ما يعني أنه سيعبر بسلام، ولا يوجد خطر من اصطدامه بكوكبنا، كما أنه لن يكون مشاهَدًا بالعين المجردة.



وأوضح أن الكويكب (2021 GT3 ) بحجم الكويكب نفسه الذي اخترق سماء روسيا في فبراير 2013، وتفكك على ارتفاع منخفض، وتحررت منه طاقة عالية جدًّا، تسبب في موجة صدم ناتجة من الانفجار في السماء، أدت لتهشم زجاج المباني، وإصابات بشرية بسبب الزجاج المتطاير. وتصل قطع صغيرة من تلك الصخرة الفضائية إلى سطح الأرض في صورة أحجار نيزكية.



وأضاف: "الكويكبات الصغيرة التي تقترب من الأرض من المحتمل أن يتأثر مدارها بجاذبية الأرض، وهو تأثير يطلق عليه (مساعدة الجاذبية)، وتستخدمه وكالات الفضاء للمساعدة في دفع المركبات الفضائية إلى أماكن مختلفة في نظامنا الشمسي".



وأشار إلى أنه تستغل مثل هذه الفرص لتعلُّم المزيد حول الكويكبات، مثل طبيعة تكوينها؛ فهذه الأجسام مثل آلة الزمن من مخلفات تشكُّل نظامنا الشمسي، وتحتفظ بالكثير من أسرار تلك الحقبة، ومن الممكن أن تُخبرنا بالمزيد عن أصل كوكبنا.



ولفت إلى أن مراقبة حركة الكويكب فرصة ممتازة لاختبار القدرات الدولية على اكتشاف وتعقب الأجسام القريبة من الأرض، وتقييم قدرتنا على الاستجابة معًا لأي تهديد حقيقي في المستقبل.