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الليث.. استبدال "كابينة الكهرباء" صعقت طفلًا ووقف الشركة المتعاقدة

تفاعلًا مع "سبق".. ووالده يطالب بلجنة تحقيق لمحاسبة المتسببين

شرعت شركة الكهرباء بالليث اليوم في استبدال "كابينة كهرباء" تسببت في صعق طفل في الرابعة من عمره داخلها؛ بعد أن تركتها عمالة تتبع لإحدى الشركات دون إحكامها؛ ما تسبب في إلحاق الضرر بالطفل ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعلمت "سبق" أنه تم تغريم الشركة المتعاقدة مع الكهرباء، وإيقافها عن العمل، وقد تم اتخاذ الإجراءات الإدارية، في حين ينتظر والد الطفل من الجهات المسؤولة التحقيق في الحادثة على وجه السرعة.

واستبدلت الشركة صباح اليوم "كابينة كهرباء" وفصل التيار عن الحي لمدة ثلاث ساعات، عقب ساعات من نشر "سبق" خبرًا تحت عنوان: "بعد أن تركها عمال الصيانة مكشوفة.. إصابة طفل بصعق كهربائي داخل كابينة كهرباء بالليث"، حمَّل فيه والد طفل بمحافظة الليث شركة الكهرباء بالمحافظة المسؤولية عن تعرُّض طفله البالغ من العمر أربع سنوات للصعق الكهربائي داخل "كابينة كهرباء" بالقرب من منزله؛ إذ تركتها عمالة تتبع لإحدى الشركات دون إحكام؛ ما تسبب في إصابة طفله ونقله للمستشفى.

فيما لا يزال يعاني أمراضًا من جراء الصعق؛ أبرزها ارتفاع في إنزيمات الكبد، إضافة إلى إصابته بداء السكري، وسط مطالبات من والد الطفل بالتحقيق عاجلًا من أعلى جهة مسؤولة مع المتسبّبين في إصابة طفلة بأمراض قد تلازمه طوال حياته، وتعريض حياة أبنائه للخطر، إلى جانب مطالبته بالتعويض عن الأذى النفسي الذي لحق به وأسرته كاملة من جراء إصابة طفلهم الذي لا يزال يعاني ذلك الصعق الكهربائي، وهو بحاجة إلى عناية ورعاية طبية.

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الليث.. استبدال "كابينة الكهرباء" صعقت طفلًا ووقف الشركة المتعاقدة
سبق

شرعت شركة الكهرباء بالليث اليوم في استبدال "كابينة كهرباء" تسببت في صعق طفل في الرابعة من عمره داخلها؛ بعد أن تركتها عمالة تتبع لإحدى الشركات دون إحكامها؛ ما تسبب في إلحاق الضرر بالطفل ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعلمت "سبق" أنه تم تغريم الشركة المتعاقدة مع الكهرباء، وإيقافها عن العمل، وقد تم اتخاذ الإجراءات الإدارية، في حين ينتظر والد الطفل من الجهات المسؤولة التحقيق في الحادثة على وجه السرعة.

واستبدلت الشركة صباح اليوم "كابينة كهرباء" وفصل التيار عن الحي لمدة ثلاث ساعات، عقب ساعات من نشر "سبق" خبرًا تحت عنوان: "بعد أن تركها عمال الصيانة مكشوفة.. إصابة طفل بصعق كهربائي داخل كابينة كهرباء بالليث"، حمَّل فيه والد طفل بمحافظة الليث شركة الكهرباء بالمحافظة المسؤولية عن تعرُّض طفله البالغ من العمر أربع سنوات للصعق الكهربائي داخل "كابينة كهرباء" بالقرب من منزله؛ إذ تركتها عمالة تتبع لإحدى الشركات دون إحكام؛ ما تسبب في إصابة طفله ونقله للمستشفى.

فيما لا يزال يعاني أمراضًا من جراء الصعق؛ أبرزها ارتفاع في إنزيمات الكبد، إضافة إلى إصابته بداء السكري، وسط مطالبات من والد الطفل بالتحقيق عاجلًا من أعلى جهة مسؤولة مع المتسبّبين في إصابة طفلة بأمراض قد تلازمه طوال حياته، وتعريض حياة أبنائه للخطر، إلى جانب مطالبته بالتعويض عن الأذى النفسي الذي لحق به وأسرته كاملة من جراء إصابة طفلهم الذي لا يزال يعاني ذلك الصعق الكهربائي، وهو بحاجة إلى عناية ورعاية طبية.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
04:39 PM

الليث.. استبدال "كابينة الكهرباء" صعقت طفلًا ووقف الشركة المتعاقدة

تفاعلًا مع "سبق".. ووالده يطالب بلجنة تحقيق لمحاسبة المتسببين

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عبدالرزاق البجالي - الليث
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شرعت شركة الكهرباء بالليث اليوم في استبدال "كابينة كهرباء" تسببت في صعق طفل في الرابعة من عمره داخلها؛ بعد أن تركتها عمالة تتبع لإحدى الشركات دون إحكامها؛ ما تسبب في إلحاق الضرر بالطفل ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعلمت "سبق" أنه تم تغريم الشركة المتعاقدة مع الكهرباء، وإيقافها عن العمل، وقد تم اتخاذ الإجراءات الإدارية، في حين ينتظر والد الطفل من الجهات المسؤولة التحقيق في الحادثة على وجه السرعة.

واستبدلت الشركة صباح اليوم "كابينة كهرباء" وفصل التيار عن الحي لمدة ثلاث ساعات، عقب ساعات من نشر "سبق" خبرًا تحت عنوان: "بعد أن تركها عمال الصيانة مكشوفة.. إصابة طفل بصعق كهربائي داخل كابينة كهرباء بالليث"، حمَّل فيه والد طفل بمحافظة الليث شركة الكهرباء بالمحافظة المسؤولية عن تعرُّض طفله البالغ من العمر أربع سنوات للصعق الكهربائي داخل "كابينة كهرباء" بالقرب من منزله؛ إذ تركتها عمالة تتبع لإحدى الشركات دون إحكام؛ ما تسبب في إصابة طفله ونقله للمستشفى.

فيما لا يزال يعاني أمراضًا من جراء الصعق؛ أبرزها ارتفاع في إنزيمات الكبد، إضافة إلى إصابته بداء السكري، وسط مطالبات من والد الطفل بالتحقيق عاجلًا من أعلى جهة مسؤولة مع المتسبّبين في إصابة طفلة بأمراض قد تلازمه طوال حياته، وتعريض حياة أبنائه للخطر، إلى جانب مطالبته بالتعويض عن الأذى النفسي الذي لحق به وأسرته كاملة من جراء إصابة طفلهم الذي لا يزال يعاني ذلك الصعق الكهربائي، وهو بحاجة إلى عناية ورعاية طبية.

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