"التجارة" تشهِّر بمقيم لبيعه زيوت سيارات مغشوشة

شهرت وزارة التجارة بمقيم من جنسية سورية يعمل بائعاً متجولاً بمحافظة الخرج بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية ونظام البيانات التجارية وثبوت تورطه في حيازة 100 برميل سعة 2,5 لتر من زيوت سيارات مغشوشة ومقلدة ولا تحمل أي بيانات تجارية بقصد المتاجرة فيها وبيعها على المستهلكين.



ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمناً السجن لمدة أربعة أشهر، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والإبعاد عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.



هذا وتؤكد وزارة التجارة حرصها واهتمامها حماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.



وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.