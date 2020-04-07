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اليابان: إعلان الطوارئ في طوكيو و6 مقاطعات لمكافحة كورونا

تمكين حكام المناطق الأكثر تضرراً من اتخاذ إجراءات إضافية

أعلن رئيس وزراء اليابان، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في "طوكيو وأوساكا"، إضافة إلى خمس مقاطعات أخرى لمكافحة فيروس كورونا.

وبموجب قانون تم تعديله في مارس، ليشمل فيروس كورونا يمكن لرئيس الوزراء إعلان حالة الطوارئ إذا كان المرض يشكل "خطراً جسيماً" على أرواح الناس وإذا كان لانتشاره السريع تأثير ضخم في الاقتصاد.

وأشارت وكالة "رويترز"، إلى أن الفيروس زاد بالفعل من خطر حدوث ركود باليابان.

ويمكن لهذه الخطوة أن تعطى حكام المناطق الأكثر تضرراً سلطة إضافية ليطلبوا من الناس أن يلزموا بيوتهم وإلغاء الفعاليات وإغلاق المدارس والمرافق العامة الأخرى.

اليابان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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اليابان: إعلان الطوارئ في طوكيو و6 مقاطعات لمكافحة كورونا
سبق

أعلن رئيس وزراء اليابان، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في "طوكيو وأوساكا"، إضافة إلى خمس مقاطعات أخرى لمكافحة فيروس كورونا.

وبموجب قانون تم تعديله في مارس، ليشمل فيروس كورونا يمكن لرئيس الوزراء إعلان حالة الطوارئ إذا كان المرض يشكل "خطراً جسيماً" على أرواح الناس وإذا كان لانتشاره السريع تأثير ضخم في الاقتصاد.

وأشارت وكالة "رويترز"، إلى أن الفيروس زاد بالفعل من خطر حدوث ركود باليابان.

ويمكن لهذه الخطوة أن تعطى حكام المناطق الأكثر تضرراً سلطة إضافية ليطلبوا من الناس أن يلزموا بيوتهم وإلغاء الفعاليات وإغلاق المدارس والمرافق العامة الأخرى.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
12:20 PM

اليابان: إعلان الطوارئ في طوكيو و6 مقاطعات لمكافحة كورونا

تمكين حكام المناطق الأكثر تضرراً من اتخاذ إجراءات إضافية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس وزراء اليابان، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في "طوكيو وأوساكا"، إضافة إلى خمس مقاطعات أخرى لمكافحة فيروس كورونا.

وبموجب قانون تم تعديله في مارس، ليشمل فيروس كورونا يمكن لرئيس الوزراء إعلان حالة الطوارئ إذا كان المرض يشكل "خطراً جسيماً" على أرواح الناس وإذا كان لانتشاره السريع تأثير ضخم في الاقتصاد.

وأشارت وكالة "رويترز"، إلى أن الفيروس زاد بالفعل من خطر حدوث ركود باليابان.

ويمكن لهذه الخطوة أن تعطى حكام المناطق الأكثر تضرراً سلطة إضافية ليطلبوا من الناس أن يلزموا بيوتهم وإلغاء الفعاليات وإغلاق المدارس والمرافق العامة الأخرى.

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