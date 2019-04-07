حائل.. بدء ضخ المياه عبر القرى "ريع البكر وعقلة بن جبرين"

بمحافظة الغزالة.. وعبر الشبكات ضمن خطط الشركة التوسعية

بدأت شركة المياه الوطنية -ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة حائل- ضخ مياه المشروع الشامل عبر الشبكات لقرى "ريع البكر، وعقلة بن جبرين" بمحافظة الغزالة (٩٠كم جنوب حائل) عبر الخطوط الناقلة من محطة تنقية مياه الشرب في حقل "الشقيق" شمال شرق حائل، مرورًا بخزانات مياه "بزاخة" ووصولًا لقرى "ريع البكر وعقلة بن جبرين" بمسافة تُقَدّر بحوالى 200كم؛ ليتم ضخ المياه وتغذية خزان ريع البكر سعة 200م3، وخزان عقلة بن جبرين سعة 200م3 بأطوال شبكة تقدر بحوالى 28كم، وتنفيذ أكثر من 400 توصيلة منزلية؛ وبذلك يتم الاستغناء عن ما يقارب 500 صهريج مياه شهريًّا وتغطية كل الأجزاء المشمولة بالشبكات في هذه القرى.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة خالد بن عيد الجمعان، أن الإدارة ماضية في تنفيذ خطتها التوسعية التي لمس المستفيدون منها تحسن إمدادات المياه في منطقة حائل ومحافظاتها من خلال الالتزام بتنفيذ المشاريع في الوقت المحدد والتحسين المستمر للأنظمة التشغيلية؛ مؤكدًا أن هذه المشاريع تأتي ضمن استراتيجية الشركة في تنفيذ أهدافها التنموية وفق الجداول الزمنية المبنية على تنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وأكد الجمعان حرص واهتمام الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ونائبه بتنفيذ مشاريع القطاع والإسراع في تنفيذ المشاريع الحالية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، وتوفير كل الإمكانات وتذليل العقبات للإسراع في إنجاز المشاريع.