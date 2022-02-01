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يستوجب العلاج في مركز متخصص .. إصابة "حجازي" بتمزق في أوتار "الضامة"

غادر بطولة أمم إفريقيا ويغيب عن الاتحاد 3 أسابيع

بات في حكم المؤكد غياب مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم، أحمد حجازي عن بقية مباريات منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا، المقامة منافساتها هذه الأيام في الكاميرون.


وأوضحت الأشعة التي أجراها حجازي أن إصابته هي تمزق في أوتار العضلة الضامة، مما يستوجب العلاج في أحد المراكز المتخصصة، وهو ما يعني عدم تمكنه من استكمال البطولة التي تختتم الأحد المقبل.

الكاميرون كأس أمم إفريقيا مصر منتخب مصر حجازي أحمد حجازي العضلة الضامة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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يستوجب العلاج في مركز متخصص .. إصابة "حجازي" بتمزق في أوتار "الضامة"
سبق

بات في حكم المؤكد غياب مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم، أحمد حجازي عن بقية مباريات منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا، المقامة منافساتها هذه الأيام في الكاميرون.


وأوضحت الأشعة التي أجراها حجازي أن إصابته هي تمزق في أوتار العضلة الضامة، مما يستوجب العلاج في أحد المراكز المتخصصة، وهو ما يعني عدم تمكنه من استكمال البطولة التي تختتم الأحد المقبل.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
12:44 AM

يستوجب العلاج في مركز متخصص .. إصابة "حجازي" بتمزق في أوتار "الضامة"

غادر بطولة أمم إفريقيا ويغيب عن الاتحاد 3 أسابيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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بات في حكم المؤكد غياب مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم، أحمد حجازي عن بقية مباريات منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا، المقامة منافساتها هذه الأيام في الكاميرون.


وأوضحت الأشعة التي أجراها حجازي أن إصابته هي تمزق في أوتار العضلة الضامة، مما يستوجب العلاج في أحد المراكز المتخصصة، وهو ما يعني عدم تمكنه من استكمال البطولة التي تختتم الأحد المقبل.

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