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صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مشروع THE RIG الوجهة السياحية الأولى من نوعها في العالم على منصات بحرية

سيقام على منصات تستمد مفهومها من منصات النفط البحرية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، عن إطلاق مشروع "THE RIG" الجديد في قطاع السياحة، وسيقام على منصات تستمد مفهومها من منصات النفط البحرية.

ويقع المشروع في منطقة الخليج العربي، ويمتد على مساحة تزيد على 150 ألف متر مربع؛ حيث يمزج بين خيارات متنوعة للضيافة والإقامة والمغامرة والتجارب الرياضية البحرية.

ويُعد مشروع "THE RIG" أحدث مشاريع الصندوق في قطاعي السياحة والترفيه، التي تعد أحد القطاعات الرئيسية التي يركز عليها الصندوق، والتي سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي.

ويهدف للمحافظة على بيئة المنطقة التي سيقام عليها باتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، تعزيزًا لجهود المملكة للحفاظ على البيئة.

وسيكون المشروع إضافة نوعية للمشاريع السياحية الجذابة، ومن المتوقع أن يستقطب العديد من السياح من مختلف أنحاء العالم، وبشكل خاص مواطني ومقيمي دول الخليج العربي لعيش تجربة سياحية استثنائية.

ويقدم مجموعة واسعة من الخيارات السياحية التي تشتمل على ثلاثة فنادق، ومجموعة مطاعم عالمية، ومهابط للطائرات المروحية، والعديد من الأنشطة المتنوعة والرياضات الجريئة.

ويأتي إطلاق مشروع "THE RIG"، تماشيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021- 2025، الهادفة لتمكين الابتكار في قطاعي السياحة والترفيه داخل المملكة، والذي يزخر بالفرص التنموية الواعدة التي تحقق التنوع الاقتصادي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

وعَمِلَ الصندوق على تأسيس ودعم العديد من المشاريع والشركات في مختلف المناطق؛ بهدف تعزيز جهود المملكة لتصبح وجهة سياحية رائدة على خارطة السياحة العالمية، مثل شركة البحر الأحمر للتطوير، وشركة السودة للتطوير، وشركة كروز السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مشروع THE RIG الوجهة السياحية الأولى من نوعها في العالم على منصات بحرية
سبق

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، عن إطلاق مشروع "THE RIG" الجديد في قطاع السياحة، وسيقام على منصات تستمد مفهومها من منصات النفط البحرية.

ويقع المشروع في منطقة الخليج العربي، ويمتد على مساحة تزيد على 150 ألف متر مربع؛ حيث يمزج بين خيارات متنوعة للضيافة والإقامة والمغامرة والتجارب الرياضية البحرية.

ويُعد مشروع "THE RIG" أحدث مشاريع الصندوق في قطاعي السياحة والترفيه، التي تعد أحد القطاعات الرئيسية التي يركز عليها الصندوق، والتي سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي.

ويهدف للمحافظة على بيئة المنطقة التي سيقام عليها باتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، تعزيزًا لجهود المملكة للحفاظ على البيئة.

وسيكون المشروع إضافة نوعية للمشاريع السياحية الجذابة، ومن المتوقع أن يستقطب العديد من السياح من مختلف أنحاء العالم، وبشكل خاص مواطني ومقيمي دول الخليج العربي لعيش تجربة سياحية استثنائية.

ويقدم مجموعة واسعة من الخيارات السياحية التي تشتمل على ثلاثة فنادق، ومجموعة مطاعم عالمية، ومهابط للطائرات المروحية، والعديد من الأنشطة المتنوعة والرياضات الجريئة.

ويأتي إطلاق مشروع "THE RIG"، تماشيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021- 2025، الهادفة لتمكين الابتكار في قطاعي السياحة والترفيه داخل المملكة، والذي يزخر بالفرص التنموية الواعدة التي تحقق التنوع الاقتصادي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

وعَمِلَ الصندوق على تأسيس ودعم العديد من المشاريع والشركات في مختلف المناطق؛ بهدف تعزيز جهود المملكة لتصبح وجهة سياحية رائدة على خارطة السياحة العالمية، مثل شركة البحر الأحمر للتطوير، وشركة السودة للتطوير، وشركة كروز السعودية.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
05:36 PM
اخر تعديل
16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
07:17 PM

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مشروع THE RIG الوجهة السياحية الأولى من نوعها في العالم على منصات بحرية

سيقام على منصات تستمد مفهومها من منصات النفط البحرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، عن إطلاق مشروع "THE RIG" الجديد في قطاع السياحة، وسيقام على منصات تستمد مفهومها من منصات النفط البحرية.

ويقع المشروع في منطقة الخليج العربي، ويمتد على مساحة تزيد على 150 ألف متر مربع؛ حيث يمزج بين خيارات متنوعة للضيافة والإقامة والمغامرة والتجارب الرياضية البحرية.

ويُعد مشروع "THE RIG" أحدث مشاريع الصندوق في قطاعي السياحة والترفيه، التي تعد أحد القطاعات الرئيسية التي يركز عليها الصندوق، والتي سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي.

ويهدف للمحافظة على بيئة المنطقة التي سيقام عليها باتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، تعزيزًا لجهود المملكة للحفاظ على البيئة.

وسيكون المشروع إضافة نوعية للمشاريع السياحية الجذابة، ومن المتوقع أن يستقطب العديد من السياح من مختلف أنحاء العالم، وبشكل خاص مواطني ومقيمي دول الخليج العربي لعيش تجربة سياحية استثنائية.

ويقدم مجموعة واسعة من الخيارات السياحية التي تشتمل على ثلاثة فنادق، ومجموعة مطاعم عالمية، ومهابط للطائرات المروحية، والعديد من الأنشطة المتنوعة والرياضات الجريئة.

ويأتي إطلاق مشروع "THE RIG"، تماشيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021- 2025، الهادفة لتمكين الابتكار في قطاعي السياحة والترفيه داخل المملكة، والذي يزخر بالفرص التنموية الواعدة التي تحقق التنوع الاقتصادي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

وعَمِلَ الصندوق على تأسيس ودعم العديد من المشاريع والشركات في مختلف المناطق؛ بهدف تعزيز جهود المملكة لتصبح وجهة سياحية رائدة على خارطة السياحة العالمية، مثل شركة البحر الأحمر للتطوير، وشركة السودة للتطوير، وشركة كروز السعودية.

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