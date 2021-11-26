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الهلال يغلق ملف الآسيوية ويفتح ملف أبها دورياً .. و"عطيف "يصل ألمانيا

قدم الشكر لوزير الرياضة على مكافأة دوري أبطال آسيا

قدم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بعد تقديمه مكافأة قدرها 200 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي فريق الهلال، وذلك بعد تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا 2021م، مثمناً هذا الدعم غير المستغرب، والذي يأتي امتداداً لدعمه للهلال ولكافة الأندية الرياضية.

وأشار المجلس إلى أن الإنجازات التي تحققت للكرة السعودية نتاج اهتمام ومتابعة "الفيصل" المستمرة، وسعيه الدؤوب لتسخير كافة الإمكانات لمنسوبي القطاع الرياضي، لرفع اسم المملكة عالياً وتمثيلها خير تمثيل في المحافل القارية والعالمية.

من جهة ثانية استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الخميس تدريباته بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس عقب تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا، الثلاثاء الماضي، تحضيراً لمواجهة أبها " دورياَ " الأحد المقبل.

وأدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في نهائي دوري أبطال آسيا تدريبات استرجاعية، فيما أجرى بقية اللاعبين تدريبات اعتيادية تركزت على الجوانب التكتيكية .

وواصل مدافع الأزرق "علي آل بليهي" برنامجه العلاجي والتأهيلي في صالة الإعداد البدني وعيادة النادي، في حين وصل "عبد الله عطيف" إلى ألمانيا لاستكمال برنامجه العلاجي؛ وذلك بعد أن شارك الفريق في احتفاله بالآسيوية.

الهلال دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يغلق ملف الآسيوية ويفتح ملف أبها دورياً .. و"عطيف "يصل ألمانيا
سبق

قدم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بعد تقديمه مكافأة قدرها 200 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي فريق الهلال، وذلك بعد تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا 2021م، مثمناً هذا الدعم غير المستغرب، والذي يأتي امتداداً لدعمه للهلال ولكافة الأندية الرياضية.

وأشار المجلس إلى أن الإنجازات التي تحققت للكرة السعودية نتاج اهتمام ومتابعة "الفيصل" المستمرة، وسعيه الدؤوب لتسخير كافة الإمكانات لمنسوبي القطاع الرياضي، لرفع اسم المملكة عالياً وتمثيلها خير تمثيل في المحافل القارية والعالمية.

من جهة ثانية استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الخميس تدريباته بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس عقب تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا، الثلاثاء الماضي، تحضيراً لمواجهة أبها " دورياَ " الأحد المقبل.

وأدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في نهائي دوري أبطال آسيا تدريبات استرجاعية، فيما أجرى بقية اللاعبين تدريبات اعتيادية تركزت على الجوانب التكتيكية .

وواصل مدافع الأزرق "علي آل بليهي" برنامجه العلاجي والتأهيلي في صالة الإعداد البدني وعيادة النادي، في حين وصل "عبد الله عطيف" إلى ألمانيا لاستكمال برنامجه العلاجي؛ وذلك بعد أن شارك الفريق في احتفاله بالآسيوية.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
11:00 PM

الهلال يغلق ملف الآسيوية ويفتح ملف أبها دورياً .. و"عطيف "يصل ألمانيا

قدم الشكر لوزير الرياضة على مكافأة دوري أبطال آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بعد تقديمه مكافأة قدرها 200 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي فريق الهلال، وذلك بعد تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا 2021م، مثمناً هذا الدعم غير المستغرب، والذي يأتي امتداداً لدعمه للهلال ولكافة الأندية الرياضية.

وأشار المجلس إلى أن الإنجازات التي تحققت للكرة السعودية نتاج اهتمام ومتابعة "الفيصل" المستمرة، وسعيه الدؤوب لتسخير كافة الإمكانات لمنسوبي القطاع الرياضي، لرفع اسم المملكة عالياً وتمثيلها خير تمثيل في المحافل القارية والعالمية.

من جهة ثانية استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الخميس تدريباته بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس عقب تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا، الثلاثاء الماضي، تحضيراً لمواجهة أبها " دورياَ " الأحد المقبل.

وأدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في نهائي دوري أبطال آسيا تدريبات استرجاعية، فيما أجرى بقية اللاعبين تدريبات اعتيادية تركزت على الجوانب التكتيكية .

وواصل مدافع الأزرق "علي آل بليهي" برنامجه العلاجي والتأهيلي في صالة الإعداد البدني وعيادة النادي، في حين وصل "عبد الله عطيف" إلى ألمانيا لاستكمال برنامجه العلاجي؛ وذلك بعد أن شارك الفريق في احتفاله بالآسيوية.

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