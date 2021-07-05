مدرب الشباب يطالب اللاعبين برفع المعدل اللياقي .. والفريق يغادر الجمعة إلى إسبانيا

طالب المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الشباب البرازيلي "شاموسكا" من اللاعبين بتكثيف النواحي اللياقية، بالإضافة إلى تمارين تقوية العضلات.

جاء ذلك خلال الحصة التدريبية للشباب، اليوم الاثنين، تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021- 2022.



وتقرر أن تستمر تدريبات الشباب حتى الجمعة المقبل، حيث من المقرر مغادرة بعثة الفريق إلى مدينة ماربيا الإسبانية مقر معسكره التحضيري خلال الفترة من 9 حتى 21 يوليو الجاري.