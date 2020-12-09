النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الصحة في مكة المكرّمة.. جولة ومذكرة وزيارة مستشفى

تفقّد منشآت التجمع الصحي لمتابعة مسيرة التحول المؤسسي

تفقّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، منشآت التجمع الصحي بمكة المكرّمة، وذلك لمتابعة مسيرة التحوّل المؤسسي في القطاع الصحي.

وقام "الربيعة"، بزيارة إلى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرّمة، والإدارة الرئيسة للتجمع، واطلع على مسار تنفيذ الخطط الإستراتيجية.

‏ حضر وزير الصحة، توقيع مذكرة تفاهم بين ‎التجمع الصحي بمكة المكرّمة وشركة stc لتقديم خدمات وحلول رقمية وخدمات الحوسبة السحابية والخدمات المدارة للتجمع الصحي.

ووقع من جانب التجمع الصحي الرئيس التنفيذي الدكتور دلشاد علي عباس، وعن stc مدير عام المبيعات الحكومية المهندس يوسف العوهلي.

وزير الصحة توفيق الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الصحة في مكة المكرّمة.. جولة ومذكرة وزيارة مستشفى
سبق

تفقّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، منشآت التجمع الصحي بمكة المكرّمة، وذلك لمتابعة مسيرة التحوّل المؤسسي في القطاع الصحي.

وقام "الربيعة"، بزيارة إلى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرّمة، والإدارة الرئيسة للتجمع، واطلع على مسار تنفيذ الخطط الإستراتيجية.

‏ حضر وزير الصحة، توقيع مذكرة تفاهم بين ‎التجمع الصحي بمكة المكرّمة وشركة stc لتقديم خدمات وحلول رقمية وخدمات الحوسبة السحابية والخدمات المدارة للتجمع الصحي.

ووقع من جانب التجمع الصحي الرئيس التنفيذي الدكتور دلشاد علي عباس، وعن stc مدير عام المبيعات الحكومية المهندس يوسف العوهلي.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
01:58 PM

وزير الصحة في مكة المكرّمة.. جولة ومذكرة وزيارة مستشفى

تفقّد منشآت التجمع الصحي لمتابعة مسيرة التحول المؤسسي

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
2,169

تفقّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، منشآت التجمع الصحي بمكة المكرّمة، وذلك لمتابعة مسيرة التحوّل المؤسسي في القطاع الصحي.

وقام "الربيعة"، بزيارة إلى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرّمة، والإدارة الرئيسة للتجمع، واطلع على مسار تنفيذ الخطط الإستراتيجية.

‏ حضر وزير الصحة، توقيع مذكرة تفاهم بين ‎التجمع الصحي بمكة المكرّمة وشركة stc لتقديم خدمات وحلول رقمية وخدمات الحوسبة السحابية والخدمات المدارة للتجمع الصحي.

ووقع من جانب التجمع الصحي الرئيس التنفيذي الدكتور دلشاد علي عباس، وعن stc مدير عام المبيعات الحكومية المهندس يوسف العوهلي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,461
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,466
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,345
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,912

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة