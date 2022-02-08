قد لا تعرفها.. 3 علامات رئيسة على الإصابة بأمراض القلب

تعد أمراض القلب السبب الأول للوفيات على مستوى العالم، وتشكل نحو 16 في المئة من مجموع الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، وفق منظمة الصحة العالمية.

وينقل موقع "Eat This Not That" الصحي عن الدكتور جيفري دلوت؛ أهم علامات أمراض القلب والأوعية الدموية وكيفية تجنبها، وقد لا تكون هناك أي أعراض في بدايات الإصابة بداء السكري من الفئة الثانية أو ارتفاع ضغط الدم.

وحسب موقع "الحرة"، يقول الطبيب الدكتور جيفري دلوت؛ إن من أهم علامات الإصابة:

-حدوث ألم في الذراع، والذي يحدث نتيجة أن "الأعصاب التي تنقل الإشارات من القلب إلى الدماغ وتلك التي تفعل الشيء نفسه للذراع ترسل إشاراتها إلى نفس خلايا الدماغ".

-التعرق البارد أيضاً من أهم العلامات، ويحدث مع تطور الأعراض وبذل الجسم جهداً أكبر لإيصال الدم إلى الأعضاء الحيوية، مثل القلب، وتشير هذه العلامة إلى احتمال حدوث ذبحة صدرية عندما لا يصل الدم الغني بالأكسجين بشكلٍ كافٍ إلى القلب؛ ما يؤدي إلى التعرق البارد.

-والأعراض "النموذجية" لأمراض القلب والأوعية الدموية، هي: حدوث ألم أو ضغط في الصدر؛ ما قد يشير إلى الذبحة الصدرية، وألم في الذراعين والكتف الأيسر أو المرفقين أو الفك أو الظهر وضيق في التنفس والغثيان والإرهاق والدوار.

وهذه الأعراض هي الأكثر شيوعاً، لكن يمكن أن تحدث أيضاً أعراض في أيّ مكانٍ في الجسم.

وعوامل الخطر الرئيسة، وفق ديلوت، هي: ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، والتدخين، وهي عوامل يشترك عديد من الناس في واحدة منها على الأقل.

وهناك عديد من الحالات الطبية الأخرى وأنماط الحياة التي يمكن أن تعرّض الناس لخطر الإصابة بأمراض القلب، تشمل السكري وزيادة الوزن واتباع نظام غذائي غير صحي وقلة النشاط البدني والإفراط في تناول الكحول.

وتقول منظمة الصحة العالمية، إن عدد الأشخاص الذين تفتك بهم أمراض القلب يفوق أخيراً أي وقت مضى، بعد أن ارتفعت الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، من أكثر من مليونَي حالة عام 2000، إلى ما يقرب من تسعة ملايين عام 2019.