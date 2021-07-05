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مصر.. هزة أرضية على بعد 287 كم شمالي محافظة مرسى مطروح

بلغت قوتها 4.4 درجة.. ولم يعلن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية

تعرضت مصر لهزة أرضية وقعت على بعد 287 كم شمال شرقي محافظة مرسى مطروح، ولم يعلن عن خسائر بشرية أو مادية وفقاً لمواقع مصرية.

وتفصيلاً، كان بيان للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أعلن عن الهزة الأرضية، شمال شرقي مرسى مطروح في البحر المتوسط، حسبما نقل عنه موقع "مبتدا" المحلي.

ووقع الزلزال حسب المعهد، في الساعة السابعة ونصف من مساء اليوم الأحد، بالتوقيت المحلي، وبلغت قوة الهزة الأرضية 4.4 على مقياس ريختر.

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مصر.. هزة أرضية على بعد 287 كم شمالي محافظة مرسى مطروح
سبق

تعرضت مصر لهزة أرضية وقعت على بعد 287 كم شمال شرقي محافظة مرسى مطروح، ولم يعلن عن خسائر بشرية أو مادية وفقاً لمواقع مصرية.

وتفصيلاً، كان بيان للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أعلن عن الهزة الأرضية، شمال شرقي مرسى مطروح في البحر المتوسط، حسبما نقل عنه موقع "مبتدا" المحلي.

ووقع الزلزال حسب المعهد، في الساعة السابعة ونصف من مساء اليوم الأحد، بالتوقيت المحلي، وبلغت قوة الهزة الأرضية 4.4 على مقياس ريختر.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
12:42 AM

مصر.. هزة أرضية على بعد 287 كم شمالي محافظة مرسى مطروح

بلغت قوتها 4.4 درجة.. ولم يعلن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعرضت مصر لهزة أرضية وقعت على بعد 287 كم شمال شرقي محافظة مرسى مطروح، ولم يعلن عن خسائر بشرية أو مادية وفقاً لمواقع مصرية.

وتفصيلاً، كان بيان للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أعلن عن الهزة الأرضية، شمال شرقي مرسى مطروح في البحر المتوسط، حسبما نقل عنه موقع "مبتدا" المحلي.

ووقع الزلزال حسب المعهد، في الساعة السابعة ونصف من مساء اليوم الأحد، بالتوقيت المحلي، وبلغت قوة الهزة الأرضية 4.4 على مقياس ريختر.

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