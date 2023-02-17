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بالفيديو "في أبو التفاح" 50 تحت الصفر "حيوانات متجمدة وسياح يفقدون الحركة".. هنا التفاصيل

تشتهر بالمزارع البرية

توقفت الحياة في أغلب المدن على وقع هبوط درجة الحرارة إلى أكثر من 50 درجة تحت الصفر، وإلغاء عشرات الرحلات الجوية من كازاخستان إلى العالم، بعد أن ضربت عاصفة ثلجية مدينة ألماتي وغيرها، وأغلقت سلطات المدينة المدارس، وتوقعت وكالة الأرصاد استمرار تساقط الثلوج والبرد في المنطقة الواقعة شمالًا؛ مما تَسَبّب في تجمد الحيوانات البرية، واشتكى العديد من السياح الزائرين من تجمد أطرافهم بسبب عدم تعودهم على مثل هذا المعدل من الحرارة.

وتُشتهر ألماتي بلقب "المثلث الذهبي"؛ لاحتضانها ثلاثًا من أروع الوجهات السياحية الطبيعية، وهي: بحيرات كولساي، ووادي شارين، ومنتزه ألتن إيميل الوطني.. وتعتبر "ألماتي" أكبر مدينة في كازاخستان والمركز الثقافي والاقتصادي.

أبو التفاح

تعني كلمة ألماتي باللغة الكازاخية "أبو التفاح"، وعلى الرغم من انتشار زراعة التفاح في جميع أنحاء العالم؛ إلا أن علماء الأحياء تتبعوا جينات هذه الفاكهة ليكتشفوا نشأتها في هذه المدينة التي لا تكتمل زيارتها دون المرور على آخر غابة من أشجار التفاح البري التي تقع على ارتفاع يتراوح بين 400- 900 متر من البساتين الرائعة المليئة بالمفاجآت؛ حيث يمكن للمسافرين تذوق بعض من أروع أنواع التفاح؛ كالتفاح بنكهة العسل والتوت والعرقسوس.

50 تحت الصفر مدينة ألماتي عاصفة ثلجية

الرئيسية/ سياحة / وجهات خارجية

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بالفيديو "في أبو التفاح" 50 تحت الصفر "حيوانات متجمدة وسياح يفقدون الحركة".. هنا التفاصيل
سبق

توقفت الحياة في أغلب المدن على وقع هبوط درجة الحرارة إلى أكثر من 50 درجة تحت الصفر، وإلغاء عشرات الرحلات الجوية من كازاخستان إلى العالم، بعد أن ضربت عاصفة ثلجية مدينة ألماتي وغيرها، وأغلقت سلطات المدينة المدارس، وتوقعت وكالة الأرصاد استمرار تساقط الثلوج والبرد في المنطقة الواقعة شمالًا؛ مما تَسَبّب في تجمد الحيوانات البرية، واشتكى العديد من السياح الزائرين من تجمد أطرافهم بسبب عدم تعودهم على مثل هذا المعدل من الحرارة.

وتُشتهر ألماتي بلقب "المثلث الذهبي"؛ لاحتضانها ثلاثًا من أروع الوجهات السياحية الطبيعية، وهي: بحيرات كولساي، ووادي شارين، ومنتزه ألتن إيميل الوطني.. وتعتبر "ألماتي" أكبر مدينة في كازاخستان والمركز الثقافي والاقتصادي.

أبو التفاح

تعني كلمة ألماتي باللغة الكازاخية "أبو التفاح"، وعلى الرغم من انتشار زراعة التفاح في جميع أنحاء العالم؛ إلا أن علماء الأحياء تتبعوا جينات هذه الفاكهة ليكتشفوا نشأتها في هذه المدينة التي لا تكتمل زيارتها دون المرور على آخر غابة من أشجار التفاح البري التي تقع على ارتفاع يتراوح بين 400- 900 متر من البساتين الرائعة المليئة بالمفاجآت؛ حيث يمكن للمسافرين تذوق بعض من أروع أنواع التفاح؛ كالتفاح بنكهة العسل والتوت والعرقسوس.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
12:27 PM

بالفيديو "في أبو التفاح" 50 تحت الصفر "حيوانات متجمدة وسياح يفقدون الحركة".. هنا التفاصيل

تشتهر بالمزارع البرية

A A A
خالد خليل - الرياض
7
18,779

توقفت الحياة في أغلب المدن على وقع هبوط درجة الحرارة إلى أكثر من 50 درجة تحت الصفر، وإلغاء عشرات الرحلات الجوية من كازاخستان إلى العالم، بعد أن ضربت عاصفة ثلجية مدينة ألماتي وغيرها، وأغلقت سلطات المدينة المدارس، وتوقعت وكالة الأرصاد استمرار تساقط الثلوج والبرد في المنطقة الواقعة شمالًا؛ مما تَسَبّب في تجمد الحيوانات البرية، واشتكى العديد من السياح الزائرين من تجمد أطرافهم بسبب عدم تعودهم على مثل هذا المعدل من الحرارة.

وتُشتهر ألماتي بلقب "المثلث الذهبي"؛ لاحتضانها ثلاثًا من أروع الوجهات السياحية الطبيعية، وهي: بحيرات كولساي، ووادي شارين، ومنتزه ألتن إيميل الوطني.. وتعتبر "ألماتي" أكبر مدينة في كازاخستان والمركز الثقافي والاقتصادي.

أبو التفاح

تعني كلمة ألماتي باللغة الكازاخية "أبو التفاح"، وعلى الرغم من انتشار زراعة التفاح في جميع أنحاء العالم؛ إلا أن علماء الأحياء تتبعوا جينات هذه الفاكهة ليكتشفوا نشأتها في هذه المدينة التي لا تكتمل زيارتها دون المرور على آخر غابة من أشجار التفاح البري التي تقع على ارتفاع يتراوح بين 400- 900 متر من البساتين الرائعة المليئة بالمفاجآت؛ حيث يمكن للمسافرين تذوق بعض من أروع أنواع التفاح؛ كالتفاح بنكهة العسل والتوت والعرقسوس.

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