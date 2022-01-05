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مشاركة "السومة" تحت تصرف "هاسي".. أمام الفيصلي

عودة الثلاثي تنعش تدريبات الأهلي

أنعشت عودة مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي السوري عمر السومة التدريبات الجماعية للفريق.

وشهدت تدريبات الأخضر عودة جزئية للثنائي "السومة" وزياد الجهني ضمن المرحلة الأخيرة من برنامجَيْهما التأهيليَّيْن، إضافة لمشاركة طلال العبسي.

وباتت مشاركة اللاعبين العائدين من الإصابة أمام الفيصلي الثلاثاء المقبل في الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تحت تصرف مدرب الفريق "الألباني" هاسي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مشاركة "السومة" تحت تصرف "هاسي".. أمام الفيصلي
سبق

أنعشت عودة مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي السوري عمر السومة التدريبات الجماعية للفريق.

وشهدت تدريبات الأخضر عودة جزئية للثنائي "السومة" وزياد الجهني ضمن المرحلة الأخيرة من برنامجَيْهما التأهيليَّيْن، إضافة لمشاركة طلال العبسي.

وباتت مشاركة اللاعبين العائدين من الإصابة أمام الفيصلي الثلاثاء المقبل في الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تحت تصرف مدرب الفريق "الألباني" هاسي.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
08:07 PM

مشاركة "السومة" تحت تصرف "هاسي".. أمام الفيصلي

عودة الثلاثي تنعش تدريبات الأهلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أنعشت عودة مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي السوري عمر السومة التدريبات الجماعية للفريق.

وشهدت تدريبات الأخضر عودة جزئية للثنائي "السومة" وزياد الجهني ضمن المرحلة الأخيرة من برنامجَيْهما التأهيليَّيْن، إضافة لمشاركة طلال العبسي.

وباتت مشاركة اللاعبين العائدين من الإصابة أمام الفيصلي الثلاثاء المقبل في الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تحت تصرف مدرب الفريق "الألباني" هاسي.

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